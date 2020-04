Microsoft Edge est le meilleur navigateur pour le HTML5, mais les résultats sont truqués

Les capacités de Microsoft Edge ont été soumises à HTML5 Accessibility, une équipe chargée d’éprouver la compatibilité des navigateurs avec le standard HTML5. Sur ce terrain, Edge en ressort victorieux et bat tous ses rivaux. En revanche, il semble que les conditions de test n’aient pas été les mêmes pour chacun des concurrents.

Officiellement lancée en fin d’année dernière, la nouvelle version de Microsoft Edge basée sur Chromium remporte déjà tous les suffrages auprès des utilisateurs. Même s’il reste encore loin derrière Chrome, Edge a déjà dépassé Firefox en nombre d’adeptes. Microsoft travaille d’arrache-pied sur son navigateur et ne cesse de lui apporter de nouvelles fonctionnalités, tout en lui assurant la meilleure compatibilité possible avec les standards du Web. À ce titre, l’éditeur Redmond l’a soumis aux bons soins de HTML5 Accessibility. Comme son nom l’indique, cette équipe se charge de tester la prise en charge du HTML5 par les différents navigateurs.

Des résultats biaisés par les versions utilisées

Résultat des différents tests opérés par HTML5 Accessibility : Microsoft Edge fait un sans-faute. Il obtient ainsi une note de compatibilité de 100% avec le standard HTML5, alors que Safari se place en deuxième position avec un score de 98%. Juste derrière, on trouve Chrome, qui écope d’une note de compatibilité de 92%, et Firefox avec 89%. Enfin, Internet Explorer se positionne bon dernier, avec seulement 56% de compatibilité en HTML5.

En revanche, les plus perspicaces noteront sans doute que les navigateurs ici testés ne jouent pas à armes égales. Si la version la plus récente de Edge, la v80, a bien été utilisée, ce n’est pas les cas de ses concurrents. Lors des benchs de compatibilité, c’est l’édition 62 de Chrome qui a été employée, alors que Google a récemment publié la v80 (et même la v81 depuis hier). Même chose pour Firefox : c’est la version 58.0b9 qui a été utilisée pour les besoins du test, tandis que la version la plus récente est la 75.0.

De quoi remettre totalement en question les résultats obtenus. Microsoft se défend de cette différence de traitement en expliquant qu’il s’agit là des versions utilisées par HTML5Accessibility et que l’entreprise de Redmond n’y est pour rien. Soit. Mais on aurait quand même apprécié que les benchs aient été effectués avec des versions à jour des navigateurs. Et quand on sait que Edge et Chrome sont tous les deux basés sur Chromium, il a de quoi sérieusement s’interroger sur un tel écart entre les deux navigateurs. Allez HTML5 Accessibility, vous faites une mise à jour des navigateurs et vous refaites le match dès que possible ?

