Test éligibilité Fibre, ADSL : l’Arcep lance une carte pour savoir quel opérateur a le meilleur débit

L’Arcep lance urn test d’éligibilité fibre, câble, 4G Fixe, haut débit et très haut débit radio + satellite et ADSL universel sous la forme d’une nouvelle carte, dotée d’un moteur de recherche d’adresses. Le nouveau service permet de savoir en un tournemain quel opérateur a le meilleur débit. Cette carte est pour l’heure encore en bêta, et souffre néanmoins de quelques limites.

L’Arcep lance une nouvelle carte – intitulée Ma connexion internet – qui se double d’un test d’éligibilité fibre, câble, 4G Fixe, haut débit et très haut débit radio + satellite et ADSL universel bien pratique ! La carte propose en effet un moteur de recherche d’adresses. Lorsque vous entrez la vôtre, vous tombez alors sur la liste des opérateurs fibre, câble et ADSL, avec les débits maximum auxquels vous pourriez souscrire.

On peut parler de progrès car jusqu’alors il fallait s’en remettre à des comparateurs pas toujours fiables et souvent incomplets. Rendant la recherche du meilleur FAI disponible près de chez vous plus laborieuse. Pour l’heure, l’Arcep prévient néanmoins que sa carte est en bêta, avec quelques limitations. L’Arcep explique en effet mettre « à disposition cette version bêta pour partager l’avancée de ses travaux et lancer une phase de co-construction avec les acteurs pour préparer la finalisation de la première version complète de l’outil Ma connexion Internet ».

Les données de la carte ne sont ainsi, à ce stade « pas toutes fiables » et certaines « doivent encore être améliorées ». Dans le détail, l’Arcep explique notamment que la base de données d’adresses reconstituée par l’Arcep est encore incomplète, faute de « base d’adresses nationale complète ». Les données présentées datent du 30 septembre 2019 – un délai que l’Arcep compte à terme réduire à deux mois. La liste des opérateurs est encore incomplète dans certaines zones. Enfin, toutes les statistiques doivent être prises avec prudence, en raison de leur traitement automatisé et d’erreurs qui peuvent s’y être glissées.

Néanmoins l’Arcep compte sortir de cette phase de bêta dès l’automne 2020. Pour tester cette carte dès maintenant, cliquez simplement sur le lien ci-dessous :

Accédez à la carte de l’Arcep Ma connexion internet