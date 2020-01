Microsoft dépose un brevet pour une station connectée dotée d’un pico-projecteur

Microsoft a déposé un brevet pour une nouvelle station connectée. Le constructeur pourrait la doter d’un pico-projecteur. Grâce à cette technologie, les utilisateurs pourraient projeter du contenu directement sur un mur. Suffisant pour concurrencer Amazon et Google ?

Difficile de se faire une place sur le marché des stations connectées. La domination de Google, avec ses Google Nest et Google Home Max pour ne citer qu’eux, et Amazon avec l’Echo Input Portable entre autres, est indéniable. De fait, il faut avoir de bonnes idées avant de se frotter à ces deux géants sur le terrain des enceintes connectées. Et Microsoft semble en avoir une.

D’après un brevet déposé récemment par le constructeur, Microsoft travaillerait actuellement sur une nouvelle enceinte connectée avec une particularité plutôt originale. En effet, l’appareil pourrait être équipé d’un pico-projecteur. Grâce à cette technologie, les utilisateurs pourront projeter du contenu directement sur un mur ou une toile. Une fonctionnalité qui pourrait s’avérer extrêmement pratique, ne serait-ce que pour faire des vidéoconférences par exemple ou bien pour montrer facilement une vidéo Youtube à toute la famille.

Ce projet peut effectivement s’avérer prometteur, mais il faut rappeler que la firme de Redmond part avec plusieurs années de retard par rapport à ces principaux concurrents. La multinationale a très peu d’expérience dans le développement d’enceintes connectées. En 2018, Microsoft avait lancée Invoke, une enceinte connectée développée en partenariat avec la marque Harman Kardon. Elle était équipée de Cortana, l’assistant intelligent de Microsoft.

Malheureusement les défauts et faiblesses de Cortana ont eu raison de Invoke. vPour rappel, l’entreprise retire progressivement Cortana de la circulation. Dès février 2020, l’assistant intelligent ne sera plus disponible sur iOS et Android. Néanmoins, Microsoft aura peut-être tiré des enseignements de ces échecs. La compagnie a fait appel à nouveau à Harman Kardon pour développer cette enceinte connectée avec pico-projecteur. Il faut toutefois rester prudent, ce n’est qu’un brevet, et rien ne dit que cet appareil soit un jour commercialisé.

Source : ubergizmo