La Radeon RX 9070 XT est devenue plus performante que la RTX 5070 Ti depuis la dernière mise à jour

La dernière mise à jour de pilote d'AMD a fait bondir les performances de la Radeon RX 9070 XT. Elle est maintenant plus performante que la RTX 5070 Ti en 1 440p et aussi performante en 4K.

Avec sa Radeon RX 9070 XT, AMD propose une alternative intéressante à la RTX 5070 Ti de Nvidia dans le haut du panier du segment milieu de gamme des cartes graphiques. C'est d'autant plus vrai depuis le déploiement de la version 25.6.3 du pilote GPU Adrenalin, qui a octroyé à la RX 9070 XT un sensible gain de performances.

D'après des mesures réalisées par Hardware Unboxed, la Radeon RX 9070 XT est 9 % plus performante en définition 1 440p (celle qu'elle vise principalement) depuis la mise à jour sur une moyenne de 16 jeux AAA. Sur certains titres, la différence est même spectaculaire : +27 % sur Marvel Spider Man Resmasterd, + 23 % sur Counter Strike 2 ou encore 18 % sur Hogwarts Legacy.

La Radeon RX 9070 XT rattrape et dépasse la RTX 5070 Ti

Sur cet échantillon de 16 jeux, la Radeon RX 9070 XT est devenue plus rapide que la RTX 5070 Ti. Elle atteint désormais une moyenne de 126 images par seconde, contre 122 images par seconde pour sa concurrente. La même différence de 4 images par seconde est constatée si on prend en compte les 1 % les plus faibles, qui représentent la pire expérience proposée : 102 images par seconde contre 98. La RTX 5070 Ti était légèrement devant avant l'arrivée du nouveau pilote AMD.

Même en 4K, la Radeon RX 9070 XT fait meilleure figure. Elle obtient une moyenne de 74 images par seconde, égalant ainsi les performances de la RTX 5070 Ti. C'est un score 4 % supérieur à celui obtenu avant la mise à jour. Pour les 1 % les plus lents, elle fait même un tout petit peu mieux : 59 images par seconde contre 58 pour la carte graphique de Nvidia.

Sachant que la Radeon RX 9070 XT est un peu moins chère que la RTX 5070 Ti, la carte graphique d'AMD n'a jamais été aussi attrayante. Surtout qu'on constate que les prix commencent à baisser : comme la RTX 5070 Ti, elle n'a jamais été disponible à son tarif officiel jusqu'ici. Gardez par contre à l'esprit que ces résultats sont obtenus en raster. Avec le ray tracing activé, Nvidia reste imbattable.