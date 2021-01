Microsoft dépose la marque Xbox Series XS, une nouvelle console en approche ?

Microsoft a déposé il y a peu un nouveau nom de marque : Xbox Series XS. Une opération qui pourrait présager l’arrivée d’une nouvelle console, même si le scénario le plus probable est que Microsoft cherche simplement à protéger sa propriété intellectuelle.

Microsoft vend deux consoles nouvelle génération : la Xbox Series X, offrant des performances optimales, ainsi que la Xbox Series S, moins puissante mais aussi moins chère. La firme de Redmond a déposé une nouvelle marque la semaine dernière aux Etats-Unis : la Xbox Series XS. Cela signifie-t-il qu’une nouvelle console serait dans les cartons ?

Pour le moment, aucune information officielle n’a été donnée par l’intéressé concernant ce dépôt qui a eu lieu la dernière semaine de l’année 2020. Il pourrait peut-être s’agir d’une nouvelle machine, prévue pour plus tard et combinant le meilleur des deux Series déjà existantes. Un produit combinant performances et petit prix. Certains vont même jusqu’à imaginer une Xbox Series X sans lecteur de disques.

Néanmoins, le scénario le plus probable est que Microsoft n’ait déposé ce nom auprès de l’USPTO seulement pour couvrir ses arrières. Ainsi, personne d’autre que la société américaine ne pourra légalement utiliser le nom Xbox Series XS. De quoi prévenir d’éventuels procès contre des petits malins détournant le nom originel de la console.

Une nouvelle Xbox Series arrivera forcément

Une nouvelle Xbox Series arrivera forcément un moment ou un autre, c’est une évidence. En effet, depuis la Xbox 360 avec la Slim, les consoles de Microsoft accueillent un nouveau modèle au bout de quelques années d'exploitation. On peut citer la Xbox One X ou la Xbox One S. Avec l’avancée technologique et le changement des comportements des joueurs, notamment avec la démocratisation du Cloud Gaming, l’arrivée d’une nouvelle Xbox dans trois ou quatre ans semble logique.

Pour rappel, la Xbox Series X est sortie le 10 novembre dernier, accompagnée de la Xbox Series S. Contrairement à Sony, Microsoft ne place pas sa console au centre de son écosystème, puisque cette place est prise par le Game Pass (aussi disponible sur PC et le Cloud). Cela n’empêche pas Microsoft de hausser le ton contre AMD pour résoudre les soucis d’approvisionnement auxquels il fait face depuis le début de la commercialisation.

Source : USPTO