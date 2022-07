Microsoft Defender : l’antivirus peut maintenant protéger votre imprimante ou votre TV connectée

Microsoft a annoncé étendre son antivirus Microsoft Defender pour les objets connectés de l'Internet (IoT). Le système de sécurité va notamment permettre de protéger les objets connectés du quotidien, comme les imprimantes et les Smart TV. Mais c'est surtout les entreprises et les organisations qui vont le plus profiter de cette extension.

Microsoft Defender pour IoT est aujourd’hui disponible pour donner aux utilisateurs les outils nécessaires pour sécuriser tous les appareils IoT non gérés jusque-là. Le logiciel de sécurité permet ainsi de protéger tout l’écosystème IoT, comme les Smart TV, les imprimantes et tous les autres objets connectés autres que les PC et les smartphones.

Microsoft Defender pour IoT a été lancé en avant-première fin 2021. Mais il était également anciennement connu sous le nom d'Azure Defender pour IoT, ce dernier étant lui lancé en avant-première publique en 2020. Après une première période de prévisualisation prolongée, Microsoft vient ainsi d'annoncer la disponibilité générale de son produit, y compris son intégration avec Microsoft 365 Defender.

Microsoft Defender s'étend et l'antivirus protège désormais tout l'écosystème IoT

Concrètement, si Microsoft Defender pour IoT permet désormais de protéger nos objets du quotidien autres que nos smartphones et nos PC, comme nos imprimantes ou nos Smart TV, c'est surtout les entreprises et les grosses organisations qui vont le plus bénéficier de la protection. Les nouvelles fonctionnalités du logiciel de sécurité vont ainsi par exemple permettre aux organisations et aux entreprises d'obtenir la visibilité et les informations dont elles ont besoin pour faire face à des attaques complexes. Les cyberattaques se multiplient en effet beaucoup ces derniers temps, et certaines d’entre elles tirent spécifiquement parti des appareils IoT pour atteindre leurs objectifs de piratage.

Avec Microsoft Defender pour IoT, les clients du logiciel de sécurité pourront désormais obtenir les mêmes types de gestion des vulnérabilités, des menaces de détection, des réponses et des autres capacités pour les appareils IoT d'entreprise qui n'étaient auparavant pas disponibles. Avec ce nouvel ajout, “Microsoft Defender pour IoT offre désormais une sécurité plus que complète pour tous les types de terminaux, applications, identités et systèmes d'exploitation“, a résumé Michal Braverman-Blumenstyk, qui est le vice-président de Microsoft et le directeur de la technologie de sécurité de la firme.

