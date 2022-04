Windows Defender est presque inutile sans connexion Internet

Si Windows Defender est l’un des meilleurs antivirus sur le système d’exploitation de Microsoft, il est sujet à une lacune de taille : il doit impérativement être connecté à Internet pour assurer une protection optimale. C’est ce que montre un récent rapport d’AV-Comparatives, qui révèle que seules 60 % des menaces sont détectées par Defender en mode hors ligne, le faisant chuter tout en bas du classement.

Avec le temps, Windows Defender a su se frayer une place de choix parmi les meilleurs antivirus sur PC. Mise à jour après mise à jour, il a rattrapé son retard sur les grands noms du secteur, jusqu’à devenir une solution de choix pour tous les utilisateurs qui ne souhaitent pas opter pour un antivirus payant. Et à vrai dire, ils n’en ont pas vraiment besoin. En effet, plusieurs comparatifs le placent désormais au sommet de la liste des meilleurs antivirus sur Windows.

Mais il y a un hic. Si l’efficacité de Windows Defender est indéniable, l’antivirus n’obtient ces résultats qu’à une seule condition : il doit impérativement être connecté à Internet. Dans le cas contraire, ce sont de nombreuses menaces qui peuvent passer entre les mailles du filet. Ainsi, le dernier rapport d’AV-Comparatives est édifiant. Sans connexion, Windows Defender ne détecte que 60,3 % des menaces.

Ne coupez surtout pas Internet si vous utilisez Windows Defender

Pire encore, l’antivirus se retrouve tout en bas du classement à cause de ce résultat. Seuls Panda Free Antivirus et Trend Micro Internet Security se retrouvent derrière avec un score de 40,6 % et 36,1 % chacun. Sur le podium, on retrouve Bitdefender, VIPRE et Total Defense Essential Antivirus, avec un maximum de 97,8 % de menaces détectées. En outre, Windows Defender a été à l’origine de cinq fausses alertes durant les tests.

En revanche, Windows Defender retrouve de sa superbe une fois la connexion Internet rétablie. Il détecte ainsi jusqu’à 98,8 % des menaces, sans pour autant dominer le reste de ses homologues. En effet, Avast et AVG font mieux avec un taux de détection respectif de 99,5 % et 99,98 %. Derrière, on retrouve notamment McAfee (99,3 %) ou encore G Data (98,6 %).