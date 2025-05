Microsoft Copilot peut à son tour vous tirer le portrait façon studio Ghibli et c’est gratuit

Microsoft Copilot se dote du dernier moteur de génération et de modification d'images lancé par OpenAI en même temps que le modèle GPT-4o de ChatGPT. De quoi donner à vos photos un air de dessin tout droit venu du studio Ghibli – entre autres nombreux usages.

Microsoft fait évoluer la génération d'images pour les utilisateurs gratuits de Copilot. La firme vient en effet d'ajouter le dernier moteur de génération et de modifications de photo de OpenAI, lancé en même temps que les modèles GPT-4o. De quoi remplacer DALL-E, qui était déjà capable de délivrer des résultats convaincants, mais assez imprévisibles.

Surtout lorsqu'on lui demandait de modifier une photo existante. Le nouveau modèle génère des images plus réalistes, et plus fidèles à chacun de vos prompts. Surtout, il est sensiblement meilleur dès qu'il s'agit de modifier une image déjà existante, que vous attachez à un prompt. Tout cela avec une culture graphique assez vaste, qui lui permet de comprendre (et exécuter avec brio) les demandes du type : “refais cette image dans le style des studios d'animation Ghibli”.

Microsoft Copilot se dote du générateur d'images hyper avancé de ChatGPT-4o

Rien de neuf là dedans : depuis le lancement du nouveau moteur d'images par OpenAI, l'une de ses utilisations les plus populaires est de donner à des photos des traits venus tout droit de l'univers de Hayao Miyazaki (Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le vent se lève…). Les utilisateurs du tiers gratuit de ChatGPT avaient déjà accès à ce nouvel outil, mais avec des limites. Quel Microsoft Copilot lève en grande partie pour le grand public.

Relevons au passage que les abonnés à Microsoft 365 Copilot (for enterprise) avaient déjà accès au nouveau générateur d'images depuis le mois dernier. D'autres outils dopés à l'IA tels que Microsoft Designer et Image Creator by Designer restent sous l'ancien modèle Dall-E. Microsoft continue largement de dépendre de OpenAI pour ses modèles d'intelligence artificielle.

Le lien entre les deux entreprises est d'autant plus évident depuis l'éviction ratée de Sam Altman de la tête de l'entreprise il y a quelques mois – qui s'était accompagné de la signature d'un gros chèque par Microsoft. Reste que les derniers développements du secteur poussent désormais l'entreprise de Satya Nadella à prendre en indépendance. La firme développe ses propres modèles, ce qui pourrait lui permettre dans un avenir proche de proposer quelque chose qui cultive réellement une différence sur le marché.