Les images générées gratuitement par ChatGPT ne sont plus tout à fait les mêmes, vous ne pourrez plus tromper personne

Le modèle d’image intégré à ChatGPT devient accessible à tous, même sans abonnement payant. Face aux usages massifs, OpenAI commence à tester une solution discrète mais visible. Un filigrane pourrait bientôt apparaître sur toutes les images créées gratuitement.

OpenAI a récemment intégré un puissant générateur d’images dans ChatGPT, basé sur le modèle GPT-4o. Cette fonctionnalité, qui remplace DALL·E 3, permet de créer des visuels réalistes, lisibles et stylisés directement dans l’interface. Initialement réservée aux abonnés ChatGPT Plus, elle a rencontré un succès tel que les serveurs n’ont pas tenu la charge. Face à la saturation, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a déclaré que “les GPU sont en train de fondre”. L’entreprise a même dû activer une restriction temporaire pour limiter le nombre de générations d’images, preuve de l’ampleur de l'engouement.

Pour répondre à cette situation, OpenAI expérimente actuellement une méthode de régulation : un filigrane sur les images générées par le modèle intégré à ChatGPT 4o, accessible même sans abonnement. Ce filigrane serait visible uniquement pour les utilisateurs gratuits. Ceux qui disposent d’un compte payant ChatGPT Plus peuvent toujours enregistrer des images sans aucune marque. L’objectif de cette mesure est de mieux encadrer la diffusion des créations réalisées avec l’outil.

Le modèle ImageGen, intégré dans ChatGPT 4o, est capable de générer des visuels complexes, y compris du texte ou des œuvres inspirées de styles célèbres comme ceux du studio Ghibli. Cette précision a attiré un grand nombre d’utilisateurs, notamment depuis l’ouverture du service aux comptes gratuits. Le filigrane envisagé par OpenAI apparaît donc comme une réponse directe à cet engouement. Il permettrait d’identifier clairement les images issues de l’IA tout en limitant les risques de réutilisation frauduleuse.

Selon les informations partagées par des chercheurs spécialisés, OpenAI mène ces tests en interne, sans avoir officialisé de date de déploiement. Le projet pourrait évoluer ou être abandonné selon les retours. En parallèle, la société prépare une API dédiée à ImageGen, qui permettra aux développeurs de créer leurs propres outils basés sur ce modèle. OpenAI mise donc sur un équilibre entre ouverture au public et contrôle des usages, dans un contexte où les créations générées par l’IA sont de plus en plus difficiles à distinguer des œuvres humaines.

ChatGPT updates

– Student Plus referral program now also available for Colombian students (Universidad Nacional de Colombia)

– new mentions of “shared posts” in addition to shared conversation, canvas and deep research in the web app

– the new ImageGen watermark is mentioned…

