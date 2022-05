Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de juin 2022

Qui dit début de mois dit forcément nouvelle tournée de jeux offerts aux abonnés au Xbox Live Gold. Et justement, Microsoft vient de dévoiler la liste des titres fournis en juin 2022. Au programme, de la gestion avec Aven Colony, de la construction avec Project Highrise, de la viande et des réflexes avec Super Meat Boy et des casse-tête avec Raskulls.

Vous connaissez le principe, chaque mois, les abonnés au Xbox Live Gold peuvent profiter de quatre jeux offerts, parmi deux jeux Xbox One et deux jeux issus du catalogue de la Xbox 360. De quoi satisfaire l'appétit de tous les joueurs, y compris ceux qui ne jurent que par le rétrogaming ou plutôt rétrojeu comme préfère le dire le Comité d'enrichissement de la langue française…

En mai 2022, les joueurs ont pu mettre la main sur Yoku's Island Express, un jeu de plateforme tout mignon ainsi que le jeu culte de la 360 Viva Pinata. Sur le Xbox Game Pass, le service gaming de Microsoft, les joueurs ont quant à eux pu s'essayer à Jurassic World Evolution 2 et Sniper Elite 5.

Les jeux offerts avec le Xbox Live Gold en juin 2022

Alors justement, quels sont les jeux offerts en mai 2022 aux abonnés du Xbox Live Gold ? On commence avec Aven Colony, un jeu de gestion dans lequel vous serez amener à construire un nouveau foyer pour l'humanité sur une planète située à des années-lumière de la Terre.

On enchaîne avec Project Highrise : Architect's Edition, un autre jeu de construction dans lequel le joueur devrait construire des gratte-ciel de renommée mondiale. Mais attention, il faudra remplir votre gratte-ciel si vous espérez pouvoir poursuivre la construction. Cela alors à vous d'attirer des commerces, des entreprises, des touristes pour maintenir votre projet immobilier à flot.

Vient ensuite une référence de la scène indépendante : Super Meat Boy. Dans ce jeu de plateforme impitoyable, vous incarnez un bout de viande bien déterminé à retrouver sa petite amie. Préparez vous à souffrir comme jamais et aiguisez vos réflexes si vous espérez parcourir les 300 niveaux du titre. On termine avec Raskulls, une petit jeu de casse-tête dans le style de Candy Crush. Notez qu'Aven Colony et Super Meat Boy seront disponibles en téléchargement respectivement du 1er au 30 juin et du 1er au 15 juin 2022. Les deux autres titres le seront eux à partir du 16 juin.