Les Surface Neo et Duo, futurs terminaux à deux écrans de Microsoft, pourront certainement offrir nativement les navigateurs basés sur Chromium, à savoir Chrome et Edge. De quoi rendre l’expérience utilisateur plus agréable.

Les navigateurs basés sur le moteur Chromium, à savoir Edge et Chrome, seraient bien compatibles nativement avec les terminaux à deux écrans. Le site Chromium Gerrit a en effet repéré la mention d’une émulation pour deux écrans sur Chromium. De plus, Microsoft serait, de son côté, activement en train de travailler sur la compatibilité ces appareils dits « dual screens ».

Concrètement, cela signifie que les navigateurs Edge de Microsoft et Chrome de Google profiteront pleinement des deux écrans. Chromium Gerrit explique ainsi qu’il sera possible d’utiliser les deux affichages d’un terminal de manière aussi bien horizontale que verticale sans qu’une éventuelle bordure ne gêne la vision. De même, de nouveaux boutons logiciels font leur apparition pour faciliter la navigation. Enfin, Chromium gère maintenant la rotation de l’appareil.

Pour l’instant, cet ajout concerne deux terminaux Android, le Surface Duo et le Galaxy Fold. Les futurs appareils sur Windows 10X, eux aussi équipés de deux écrans, seront également concernés par cette prise en charge.

L’avenir appartient-ils au double affichage ?

Microsoft a présenté ses deux premiers appareils à deux écrans lors d’une conférence à la fin de l’année 2019 : le Surface Duo et le Surface Neo. Le premier est un smartphone tournant sous Android, tandis que le second est un PC équipé de Windows 10X, version modifiée de l’OS du même nom mais adapté au double affichage. Le téléphone est prévu toujours pour la fin de l’année 2020, ce qui n’est pas le cas du Surface Neo, retardé.

Ces deux terminaux se présentent sous la forme de deux écrans capables de se replier sur eux-mêmes, de la même manière qu’un miroir de poche. Microsoft n’est pas le seul à travailler sur des produits à plusieurs affichages (avec deux écrans ou un seul pliant), loin de là. Le CES nous a permis de découvrir le Dell Ori et le Duet, deux PC concepts allant dans ce sens, ainsi que le Horseshoe Bend, encore un concept mais présenté par Intel.

Dans les années à venir, nous risquons de voir ce genre de produits arriver sur le marché, et il est donc tout naturel que Chromium et Microsoft si préparent.

Source : Chromium Gerrit