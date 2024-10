Mais pourquoi Microsoft bloque-t-il la mise à jour Windows 11 24H2 aux joueurs de Fortnite et Apex Legends ?

La mise à jour Windows 11 24H2 entre en conflit avec certaines versions d'un programme anti-triche sur les jeux en ligne, provoquant le plantage des PC. Microsoft suspend le déploiement sur les machines sur lesquelles le logiciel est installé.

Comme nous vous l'avons déjà rapporté, Microsoft a entamé le déploiement de la grande mise à jour 24H2 pour Windows 11. Et comme à chaque update de ce type, les utilisateurs peuvent rencontrer un certain nombre de problèmes. Les joueurs sont notamment victimes de quelques pépins sur cette nouvelle version.

“Certains appareils utilisant Easy Anti-Cheat cessent de répondre et reçoivent un écran bleu”, admet Microsoft. Ce logiciel anti-triche très populaire est utilisé sur les jeux en ligne pour se prévenir des tricheurs. Il est par exemple compatible avec Fortnite, Apex Legends, Fall Guys, Rust ou encore Battlefield 2042, bien qu'on ne voie pas qui pourrait bien vouloir tricher dans ce dernier cas.

La mise à jour vers Windows 11 24H2 est bloquée sur les PC concernés

Toutes les versions d'Easy Anti-Cheat ne sont pas concernées par ce souci. Selon Tom's Hardware, les anciennes moutures datant d'avant avril 2024 sont susceptibles de provoquer le fameux écran bleu de la mort et l'affichage d'un message d'erreur relatif à la saturation de la mémoire. Tous les jeux ayant recours à Easy Anti-Cheat ne vont donc pas forcément faire planter votre PC sous Windows 11 24H2. Il est aussi possible que seuls les ordinateurs équipés de certains processeurs Intel récents soient touchés par le phénomène, mais cela reste à confirmer.

Microsoft a en tout cas pris les devants en bloquant la mise à jour vers Windows 11 24H2 sur tous les PC susceptibles de planter, à cause de ce problème ou d'un autre. Le système vérifie qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec vos pilotes et applications avant de vous proposer une mise à niveau via Windows Update.

Autre souci causé par la mise à jour, le jeu Asphalt 8 peut se mettre à crash sur votre machine. Moins de joueurs devraient être concernés par ce problème, le titre étant surtout joué sur les plateformes mobiles. Au rayon des bonnes nouvelles, Windows 11 24H2 booste fortement les performances sur les configurations les moins musclées.

Source : Tom's Hardware