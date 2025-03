Windows 11 24H2 : les dernières mises à jour font planter et ralentissent les PC

Les mises à jour Windows 11 24H2 déployées par Microsoft en février causent de sérieux problèmes de performances sur certains PC. Les machines équipées d'un CPU Intel récent semblent particulièrement affectées. Certains jeux ne peuvent plus se lancer, tandis que le processeur n'alloue pas suffisamment de ressources aux tâches d'arrière-plan.

Windows 11 24H2 n'a pas fini de nous réserver de bien mauvaises surprises. Cette version est sujette à de nombreux bugs depuis le début de son déploiement en octobre dernier. Si des correctifs viennent régulièrement résoudre les nombreux problèmes rencontrés par les utilisateurs, les mises à jour ajoutent aussi leur lot de nouveaux soucis. Les récentes updates KB5050094 et KB5051987 ont justement provoqué divers plantages et ralentissements des PC qui les ont installées.

Sur les forums de Neowin, un joueur s'est plaint de ne plus pouvoir jouer à Settlers New Allies depuis quelque temps, le jeu étant victime de crash à répétition. Il explique avoir désinstallé les mises à jour KB5050094 et KB5051987 de son ordinateur, ce qui lui a permis de pouvoir jouer de nouveau au titre d'Ubisoft. Juste après, Windows Update a commencé à télécharger de nouveau la mise à jour KB5051987, et son installation l'a de nouveau empêcher de lancer Settlers New Allies, confirmant qu'elle est à l'origine du problème.

Les processeurs Intel récents downclockés

On se souvient que les premières versions de Windows 11 24H2 rendaient déjà injouables un certain nombre de jeux, dont Path of Exile 2 et plusieurs titres Ubisoft. Le processeur montait à 100 % d'activité sans jamais en redescendre, ralentissant fortement le PC, obligeant à fermer le jeu, et même à redémarrer la machine.

Les dernières versions de Windows 11 24H2 pourraient aussi provoquer une baisse importante des performances sur les PC équipés d'un processeur Intel récent. Le média Borncity rapporte des comportements erratiques d'une configuration composée d'un CPU Intel Core Ultra 9 285K et d'une carte mère ASRock Z890 Pro RS. D'abord, il n'est possible de faire démarrer le système qu'en utilisant le dernier BIOS bêta. Autrement, une erreur, qui pourrait être due à une mise à jour du microcode Intel, empêche d'accéder au système de l'ordinateur.

Alerté par cet étrange phénomène, le propriétaire du PC en question a décidé de soumettre son appareil à quelques tests de performances pour être sûr qu'il ne souffre pas de soucis plus profonds. Il s'est alors rendu compte que lorsqu'une tâche n'apparaît plus en premier-plan, le cœur du processeur qui alimente le processus devient complètement bridé. Sa fréquence d'horloge est diminuée, ruinant les performances de l'appareil. Le PC passe en fait en mode d'économie d'énergie.

Un problème avec le mode d'économie d'énergie

Un problème similaire avait déjà été documenté il y a quelques mois. Il était possible de passer outre en bidouillant dans les paramètres pour faire en sorte de répartir la charge de l'application sur tous les cœurs du processeur lorsqu'elle s'exécute en arrière-plan. Mais cette fois-ci, cette solution de fortune ne fonctionne pas. En attendant qu'Intel et Microsoft règlent le problème, modifier les réglages du mode d'économie d'énergie pour en améliorer les performances permet de débrider sa machine.

Les mêmes tests ont été réalisés sur des configurations embarquant un processeur AMD Ryzen 9 9950X et un Intel Core i9 12900K, sous la même version de Windows. Ces deux machines ne sont pas sujettes au bug, laissant penser que la plateforme LGA 1851 de la dernière génération de CPU Intel pourrait être la seule concernée par ce souci spécifique.

Le mode d'économie d'énergie qui fait du zèle pourrait ne pas être l'apanage des CPU. D'après certains retours, il semble que certaines cartes son y soient bloquées sous Windows 11 24H2, causant la perte de l'audio pendant plusieurs secondes lors du lancement de la lecture. De notre côté, nous avons constaté une instabilité de notre carte réseau depuis une mise à jour récente, avec la connexion à internet (en Wi-Fi ou Ethernet) active quelques secondes après le démarrage du PC, puis disparaissant environ une minute, avant de redevenir disponible.

Sources : Neowin, Borncity