Microsoft Authenticator ne pré-remplira plus vos mots de passe, mais il y a une alternative

Microsoft Authenticator perd prochainement la capacité de préremplir les mots de passe sur les sites et dans les applications de votre mobile. Une décision qui pourrait paraître surprenante de prime abord, sauf que Microsoft a prévu une alternative autofill que vous pouvez utiliser dès à présent.

Vous utilisez Microsoft Authenticator comme gestionnaire de mots de passe ? Il y a une mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle. Dans l'ordre : Microsoft commence à alerter les utilisateurs de la fin prochaine de l'auto-remplissage des mots de passe. Mais aussi de la suppression prochaine des moyens de paiements enregistrés dans l'application.

Les Passkeys, modalités de connexion sécurisée sans mot de passe, resteront pris en charge – ce qui restera la seule utilité de l'application, en plus des codes à usage unique à compter de juillet 2025. Dans le message, Microsoft explique en effet : “L'autoremplissage via Authenticator prend fin à compter de juillet 2025. Veuillez enregistrer vos informations de paiement avan qu'elles ne soient supprimées”.

Microsoft veut faire de Edge une application pour les gouverner toutes

Passons maintenant à la bonne nouvelle : non, Microsoft, ne laisse pas les utilisateurs sans solution. En effet, la fonctionnalité de gestionnaire de mots de passe sera désormais gérée par Microsoft Edge, disponible aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Le message poursuit, en effet “vous pouvez toujours accéder à vos mots de passe et adresses via Microsoft Edge”.

De facto le navigateur de Microsoft gagne de plus en plus en utilité, en ajoutant cette fonctionnalité directement dans son code. Depuis Edge, remplir des mots de passe, utiliser des Passkeys ou préremplir vos moyens de paiement reste possible sur les pages web. Il est toutefois également possible de définir le navigateur comme gestionnaire de mots de passe par défaut dans les réglages de votre mobile.

De quoi autoriser Microsoft Edge à alors préremplir vos données les plus sensibles partout où vous en avez besoin, y compris dans les applications tierces. En faisant ce choix, Microsoft semble déterminé à simplifier son portfolio d'applications. Et surtout à inciter ses utilisateurs à utiliser son navigateur Edge, dont la popularité reste en retrait de celle de Google Chrome.