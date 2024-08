Microsoft améliore Windows 11 avec une nouvelle mise à jour, mais Linux reste en difficulté

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour Windows 11 qui introduit des améliorations pratiques comme le partage de fichiers avec Android et des optimisations pour Narrator. Toutefois, certains utilisateurs continuent de rencontrer des difficultés, notamment ceux qui utilisent Linux en double démarrage.

Microsoft continue de faire évoluer Windows 11 avec la mise à jour KB5041587, disponible en tant que mise à jour facultative. Cela signifie que les utilisateurs doivent la rechercher et l’installer manuellement via les paramètres de Windows Update. Parmi les nouveautés, il est désormais possible de partager des fichiers directement avec un téléphone Android via la fonction Windows Share, à condition que ce dernier soit couplé au PC. D'autres améliorations concernent Narrator, qui devient plus réactif pour lire de longs documents, ainsi que Voice Access, qui offre une meilleure reconnaissance vocale.

Cependant, tout n'est pas parfait. Depuis la mise à jour de sécurité d'août 2024, certains utilisateurs qui utilisent à la fois Windows 11 et Linux sur le même appareil rencontrent des problèmes pour démarrer le second. Ce souci est lié à une nouvelle configuration de sécurité appelée Secure Boot Advanced Targeting (SBAT), qui lui empêche parfois de se lancer correctement. Microsoft n'a pas encore apporté de correctif définitif à ce problème, et laisse de nombreux utilisateurs dans l'incertitude.

Windows Share et Narrator ont été améliorés, mais le dual-boot avec Linux pose problème

La mise à jour KB5041587 apporte des améliorations bienvenues pour les utilisateurs de Windows 11. En plus de la possibilité de partager facilement des fichiers avec un appareil Android, Narrator a été optimisé pour lire plus rapidement de longs textes et pages web. De son côté, Voice Access bénéficie d'une meilleure reconnaissance vocale et facilite l'interaction avec le système.

Néanmoins, ces avancées sont ternies par le problème persistant du double démarrage avec Linux. De nombreux utilisateurs qui utilisent les deux systèmes d'exploitation sur le même appareil sont incapables de le démarrer après l'installation des mises à jour de sécurité récentes. En attendant une solution définitive de la part de Microsoft, l'entreprise a proposé des solutions temporaires, mais elles ne résolvent pas complètement le problème. Les utilisateurs de Windows 11 intéressés par les nouvelles fonctionnalités peuvent installer la KB5041587 en accédant aux Paramètres > Windows Update, puis en recherchant les mises à jour facultatives disponibles. Mais ceux qui utilisent aussi Linux devront rester vigilants.