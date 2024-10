Microsoft abandonne officiellement cet appareil après une seule mise à jour majeure en 3 ans

Microsoft ne mettra plus à jour l'un de ses appareils malgré un prix très élevé et un suivi presque inexistant en 3 ans d’existence. Sa fin marque également l'abandon de tout un secteur pour le fabricant.

Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut savoir l'admettre. Dans le monde de la Tech, cette philosophie est d'autant plus importante que s'acharner sur un produit dont personne ne veut a des conséquences financières bien réelles. C'est pourquoi on assiste plus ou moins régulièrement à l'arrêt pur et simple d'un modèle voire d'une gamme entière. Microsoft l'a fait en 2016 en annonçant qu'il ne fabriquerait plus de smartphones.

La firme de Redmond a pourtant retenté l'aventure avec la Surface Duo, un appareil pliable sous Android qui tient plus de la tablette que du mobile. Le succès n'est pas vraiment au rendez-vous, mais ça n'empêche pas le constructeur de sortir la Surface Duo 2 quelques temps après. Là encore, les ventes ne suivent pas et Microsoft la délaisse peu à peu. Si bien que malgré la promesse de 3 ans de mises à jour, elle n'a reçu qu'une seule nouvelle version d'Android. Ce sera la dernière.

C'est la fin pour cet appareil Microsoft, il n'aura reçu qu'une seule grosse mise à jour

En marge de la fin du support de la Surface Duo 2 le 21 octobre 2024, le “smartphone” a reçu une mise à jour de sécurité. Le dernier clou dans un cercueil désormais entièrement fermé. Les utilisateurs doivent sûrement se sentir un peu floués. Mieux lotie, la première itération était passée d'Android 10 à Android 12L, la même que l'on trouve sur la deuxième génération. Quand on sait que la Surface Duo 2 était vendue 1 599 € pour la version de base, il y a de quoi râler.

On peut désormais affirmer sans trop se tromper qu'il n'y aura pas de 3e essai. Microsoft ne devrait plus mettre les pieds dans le marché des smartphones. Mais nous ne somme pas à l'abri de quelqu'un se disant un jour que ça peut valoir le coup finalement. Après tout, l'abandon des Windows Phone est l'un des plus grands regrets de l'entreprise.

Source : Windows Latest