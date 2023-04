Microsoft abandonne les souris, claviers et webcams au profit des accessoires Surface

La gamme de souris, de claviers et de webcams de Microsoft est en train d'être abandonnée. La nouvelle a été annoncée par le responsable de la communication de l'entreprise, qui en a profité pour dévoiler une toute nouvelle stratégie pour l’entreprise.

Bien qu'elle soit principalement connue pour ses systèmes d'exploitation, ses logiciels et ses consoles de salon, Microsoft fabrique depuis longtemps des accessoires pour PC, allant des souris aux claviers en passant par les stylos et les écouteurs, qu'elle vend aux consommateurs du monde entier. Il est très probable que vous ayez déjà utilisé au moins une fois dans votre vie un accessoire signé Microsoft.

Malheureusement pour les plus nostalgiques d’entre nous, Microsoft va immédiatement cesser de fabriquer ses souris, claviers, webcam et autres accessoires. À l'avenir, Microsoft prévoit de se concentrer sur sa marque Surface et ses accessoires. Ce changement réduira considérablement le portefeuille d'accessoires de Microsoft, et les stocks actuels seront toujours en vente jusqu’à la rupture chez les différents détaillants.

Microsoft veut se concentrer sur ses produits Surface

Plutôt que de sortir ses accessoires pour tous les utilisateurs de PC, Microsoft va dorénavant regrouper ses gammes de périphériques Windows sous la marque Surface, c’est-à-dire que tous devraient être pensés pour fonctionner avec les ordinateurs du même nom. La décision d'arrêter la production de matériel de marque Microsoft marque la fin d'une ère qui a commencé avec la sortie de la première souris Microsoft au début des années 80.

« À l'avenir, nous nous concentrerons sur notre portefeuille d'accessoires Windows pour PC sous la marque Surface », explique un communiqué de Microsoft. « Nous continuerons à proposer une gamme d'accessoires pour PC de marque Surface, notamment des souris, des claviers, des stylos, des stations d'accueil, des accessoires adaptatifs, et bien plus encore. Les accessoires PC existants de la marque Microsoft, tels que les souris, les claviers et les webcams, continueront d'être vendus sur les marchés existants aux prix de vente actuels, jusqu'à épuisement des stocks ».

Notons que les accessoires Surface ne peuvent pour l’instant pas remplacer tous les accessoires de la marque Microsoft. Il n'existe pas de webcam Surface, par exemple, que les clients pourraient acheter pour ajouter une webcam à leurs appareils.