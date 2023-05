Les disques durs sont de moins en moins fiables, contrairement aux SSD

Backblaze, fournisseur de stockage et de sauvegarde dans le cloud, vient de publier son nouveau rapport trimestriel sur le taux de défaillance des disques durs. D'après ses chiffres, les disques durs sont de moins en moins fiables, avec un taux de défaillance annualisé de 1,54 %.

Depuis 10 ans maintenant, le fournisseur de stockage et de sauvegarde sur le cloud BackBlaze est devenu une référence quand il s'agit d'évoquer la durabilité des disques durs vendus sur le marché.

En effet, la société de San Mateo publie à chaque trimestre une analyse de son propre parc de HDD et SSD, l'idée étant de mettre en lumière le taux de défaillance annualisé de chaque modèle. En mai 2021, nous avons déjà évoqué dans nos colonnes l'un des rapports de BackBlaze, qui confirmait déjà à l'époque la plus grande fiabilité des SSD par rapport aux disques durs.

Des disques durs défaillants plus nombreux d'année en année

Pour ce rapport dédié au premier trimestre 2023, Backblaze a analysé pas moins de 236 893 disques durs. Ce nombre couvre notamment 30 modèles provenant de quatre fabricants différents, pour une capacité de stockage total de 2,8 millions de To. Et selon les chiffres obtenus en ce début d'année, les disques durs utilisés par BackBlaze deviennent moins fiables au fin du temps, avec un taux de défaillance annualisé moyen de 1,54 %, contre 1,21 % au trimestre précédent.

Mine de rien, il s'agit d'une augmentation sensible du AFR (Annualized Failure Rate) par rapport au 1,37% enregistré sur l'ensemble de l'année 2022. D'après Backblaze, Seagate obtient la palme des modèles les plus touchés par des pannes, avec un taux de défaillance plutôt élevé de 2,28 %. A l'inverse, Western Digital reste le meilleur élève avec un taux de défaillance de seulement 0,31 %.

L'âge et la capacité de stockage jouent un rôle important

De ce que l'on retient de l'étude de Backblaze, c'est que l'âge et la capacité de stockage joue un rôle prépondérant dans le taux de panne d'un disque dur. Pour appuyer son propos, l'entreprise fait référence aux travaux de Timothy Burlee de Secure Date Recovery.

Selon l'expérience réalisée par Timothy Burlee, sur 2 007 disques durs analysés, l'âge moyen de la panne est de 1 051 jours, soit deux ans et dix mois. De son côté, Backblaze a procédé aux mêmes tests sur son parc de HDD, en enregistrant pour chaque disque défaillant la date de la panne, le numéro de série, le modèle, la capacité et la valeur brute SMART 9. Les 17 155 disques défectueux passés sous crible sont tombés en panne en moyenne après 932 jours d'activité, soit plus de deux ans et six mois. Un résultat qui reste donc proche de celui obtenu par Timothy Burlee.