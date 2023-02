Microsoft 365 va enfin corriger son plus gros défaut en 2023

Encore aujourd'hui, il peut être bien compliqué, ou a minima agaçant de mettre à jour sa suite Microsoft 365, car l'opération ralentit énormément le PC et le pousse parfois à redémarrer. Heureusement, la firme de Redmond a annoncé travailler surune solution, qui devrait arriver courant du mois de juin.

Si Microsoft 365, anciennement Office, a acquis un tel niveau de popularité, c'est bien parce que la suite sait répondre aux besoins de ses utilisateurs. Cette dernière n'a de cesse de se renouveler, en proposant de nouvelles fonctionnalités facilitant la vie de ses adeptes tout en gardant intacte son identité propre. Pourtant, après des années d'itérations et d'améliorations, il y a un problème particulièrement agaçant qui n'a jamais disparu.

Ceux qui travaillent régulièrement sur Microsoft 265 le savent bien : il faut, autant que possible, prévoir à l'avance quand effectuer une mise à jour, sous peine de se trouver quasiment incapable de travailler. En effet, installer une nouvelle version d'une application est bien souvent synonyme de ralentissements conséquents et de redémarrages intempestifs – parfois avant d'avoir pu sauvegardé, pour les plus malchanceux.

Les mises à jour de Microsoft seront bientôt beaucoup moins intrusives

Il aura donc fallu attendre plusieurs années pour que Microsoft s'attaque enfin au problème. Dans sa feuille de route pour l'année 2023, la firme de Redmond annonce l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui permettra enfin d'effectuer des mises à jour sans mettre à terre son PC. Cette solution prendra la forme d'un outil inédit, baptisé par la firme de “fenêtre de maintenance”.

Sur le même sujet – Windows 10 : cette offre pour Microsoft 365 bloque l’accès au bureau

Concrètement, cette fenêtre se chargera de toutes les opérations de mises à jour et de corrections de bugs en arrière-plan, le tout sans interférer avec le fonctionnement de l'application. De plus, l'utilitaire sera capable de déterminer les périodes de forte utilisation de la suite, et se chargera donc des opérations nécessaires en dehors de ces dernières, afin de passer le plus inaperçu possible.

Du pain béni pour tous les utilisateurs, qui pourront donc continuer leur travail sans disruption majeure. Microsoft estime que cette fonctionnalité sera disponible courant du mois de juin 2023.