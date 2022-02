Michelin va bientôt sortir le pneu sans air, l’Oppo Find X5 Pro est une petite merveille, c’est le récap

Le fameux pneu sans air de Michelin va prochainement arriver sur les routes françaises, l’Oppo Find X5 Pro passe dans notre labo pour un test complet et l’Ukraine victime d’attaque aussi bien sur le terrain que sur le net, c’est le récap.

C’est l’heure du récap du 24 février 2022. Un jour marqué par une actualité Ukrainienne dramatique qui se répercute dans le monde de la tech. Plus léger, nous avons aussi un pneu sans air increvable qui arrive bientôt sur les routes, ainsi qu’un smartphone Oppo qui passe dans nos labos pour un test complet. C’est parti.

L’Oppo Find X5 Pro est-il déjà l’un des téléphones de l’année ?

L’Oppo Find X3 Pro était l’un de nos smartphones de l’année 2021, inutile de dire que nous en attendions beaucoup de son successeur : le Find X5 Pro (le chiffre 4 est souvent sauté par les marques chinoises). Nous avons pu le tester en profondeur et nous sommes en mesure de le dire : oui, c’est un excellent produit. Oppo nous livre un smartphone très soigné qui satisfera aussi bien les gamers que les photographes en passant par ceux qui recherchent un équilibre parfait. Pour nous, c’est oui !

Lire – Test Oppo Find X5 Pro : le smartphone de la maturité

Michelin promet l’arrivée prochaine de son pneu sans air

Uptis est un projet fou de la part de Michelin, puisqu’il s’agit d’un pneu sans air. Plus résistant, fiable et moins polluant, il a été annoncé en 2019 et depuis, nous l’attendons. Le président de Michelin USA a cependant donné des nouvelles lors d’un salon à Munich : cette technologie devrait arriver sur les routes françaises aux alentours de 2025, soit dans 3 ans. On attend de voir.

Lire – Michelin Uptis : le pneu sans air arrive bientôt sur les routes françaises

L’Ukraine aussi sous le feu d’une cyberattaque

Le monde entier a les yeux braqués sur les événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine. Alors que le pays se fait actuellement envahir par la Russie, il subit aussi une cyber-attaque de grande ampleur. Un virus affecte des centaines de PC d’officiels et efface toutes les données. La guerre moderne se déroule aussi bien sur le terrain que sur le net.

A lire – L’Ukraine est victime d’une cyberattaque massive, un malware supprime toutes les données des PC