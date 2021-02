Samsung : Les TV The Frame seront vendues à partir de 1000 dollars

Samsung a dévoilé le prix des versions 2021 de sa gamme de téléviseurs The Frame. Il faudra dépenser 1000 dollars pour acquérir le modèle le plus petit. Plus que de simples écrans, les TV The Frame s’axent sur le design en imitant le format tableau.

Lors du CES 2021, Samsung a dévoilé les nouveaux modèles de sa fameuse gamme The Frame. Pour sortir du lot, ces téléviseurs misent sur leur design, qui rappelle celui d’un tableau. Aujourd’hui, Samsung a mis en vente ses produits et nous donne donc leur prix.

Le téléviseur le plus petit, d’une taille de 43 pouces, est vendu au prix de 999 dollars. La version 50 pouces monte à 1299 dollars tandis qu’il faudra débourser 1499 dollars pour la dalle de 55 pouces. Si vous voyez la vie en grand, sachez que le modèle de 65 pouces est vendu 1999 dollars et l’immense modèle de 75 pouces à 2999 dollars. Pour le moment, nous n’avons que les prix en dollars, mais les tarifs en Europe ne devraient pas trop varier.

The Frame, des téléviseurs aux allures de tableau

Les premiers modèles de la gamme The Frame sont sortis en 2017 et cette année est l’occasion pour Samsung de lui donner un coup de jeune. Comme vous pouvez le voir, la dalle OLED est dotée de bords en bois ainsi que d’un cadre personnalisable. Il est possible de choisir sa couleur, sa forme et son matériau. Ce n'est pas la seule gamme qui essaye de sortir des sentiers battus, puisqu'on peut aussi citer The Sero, la TV “miroir”.

A lire aussi – CES 2021 : Samsung promet une qualité d’image folle sur ses TV 4K Mini LED

Le téléviseur, qui peut se poser sur un meuble ou s’accrocher au mur comme n’importe quelle autre tv, propose des petites choses en plus. Il est par exemple possible de le mettre en mode portrait ou paysage pour les deux plus petits modèles. Il peut également servir de tableau, puisque Samsung propose tout un tas d’œuvres numérisées à afficher. De même, l’utilisateur peut y mettre ses propres clichés s’il le souhaite. Une manière de donner une vie à un téléviseur lorsqu’il n’est pas utilisé. Des produits vendus à des tarifs élevés pour leur taille, mais ici, l’utilisateur paye le design avant la technologie.

Et vous, seriez-vous intéressés par ce genre de produit ? Seriez-vous prêt à mettre 1000 euros dans un écran de 43 pouces ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Samsung