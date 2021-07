Mi Band X : Xiaomi travaille sur un bracelet connecté à écran flexible

À l’occasion d’une présentation interne, Xiaomi a dévoilé à certains employés le Mi Band X, un projet de bracelet connecté. Particularité du projet : l’écran est flexible et tourne tout autour du poignet. Un projet très ambitieux qui n’est pas sans rappeler le Nubia Alpha, ainsi que plusieurs brevets de Samsung, Motorola et Apple.

Vous souvenez-vous de « Morph » de Nokia ? Il s’agit d’un concept qui était particulièrement avant-gardiste. Vous pouvez retrouver la vidéo du concept en fin de cet article. Quand vous le voyez la première fois, il s’agit d’une tablette dont l’écran sans bordure est quasi transparent. L’écran est pliable dans un sens pour devenir un smartphone. Et il se plie aussi dans l’autre sens pour devenir un produit très fin qu’il est possible de fixer autour du poignet.

Le Mi Band X est un projet chez Xiaomi de bracelet avec écran flexible

C’est ce que pourrait proposer Xiaomi à moyen terme. La société a en effet organisé une réunion interne dont est tirée la photo ci-dessous. L’objet de cette réunion est un projet appelé Mi Band X. Il s’agit d’un bracelet connecté dont l’écran est flexible et tourne « à 360° » autour du poignet. Voilà qui va considérablement augmenter la surface d’affichage.

Aucune sangle ne serait prévue pour accrocher le bracelet : elle serait remplacée par un système magnétique qui, selon Xiaomi, serait plus confortable à porter. Enfin, la présentation prétend que le produit est « extrêmement fin et léger ». Il faudra tout de même y intégrer écran, batterie, composants, capteurs, charnière et châssis. Bref, ce ne sera pas une plume non plus.

L’idée d’intégrer un écran incurvé, voire flexible, dans un produit connecté à fixer autour du poignet n’est pas nouvelle. Au fil des ans, nous avons vu plusieurs brevets et projets concernant des accessoires connectés avec des bracelets incurvés, voire flexibles. Dès 2013, Motorola déposait un brevet pour une montre avec écran flexible. En 2017, c’est au tour de Samsung d’en déposer un. Puis, en mars dernier, nous rapportions l’obtention par Apple d’un brevet qui pourrait radicalement changer le design des Apple Watch.

Lire aussi – Cette batterie flexible est prête pour les prochains smartphones pliables et bracelets connectés

Mais c’est à Nubia que nous devons le premier produit « hybride » avec écran flexible, moitié bracelet connecté, moitié smartphone. Il s’agit de la Nubia Alpha, présentée en février 2019 à l’occasion du Mobile World Congress. Un produit qui a marqué le salon barcelonais et qui inspirera certainement (au moins en partie) Xiaomi.

Source : Gizchina