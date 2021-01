Mi 11 : Xiaomi y a mis un capteur de rythme cardiaque plus précis que celui des smartwatch

Le Xiaomi Mi 11 est capable de mesurer le rythme cardiaque avec autant de précisions qu'une montre connectée. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères du site chinois MyDrivers.

Fin décembre 2020, Xiaomi a officiellement dévoilé le Mi 11, un smartphone haut de gamme pour l'instant destiné au marché chinois. Parmi ses principaux atouts, on note l'intégration d'un écran 2K 120 Hz, du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 888, de l'OS MIUI 12.5 et d'un triple capteur photo à l'arrière.

Il ne sera pas seul puisqu'il a été confirmé que Xiaomi planche également sur un Xiaomi Mi Lite compatible 5G, ainsi que sur un Xiaomi Mi 11 Pro, vraisemblablement équipé d'un écran incurvé. Et si le Mi 11 affiche des caractéristiques techniques solides, il n'oublie pas non plus d'embarquer des fonctionnalités inédites, comme la possibilité de mesurer le rythme cardiaque.

Le Mi 11 aussi précis qu'un oxymètre de pouls professionnel

Selon le PDG de Xiaomi Lei Jun, le Mi 11 est capable d'offrir des mesures du rythme cardiaque bien plus précises que celles proposées par un bracelet connecté. Selon des schémas relayés par le site chinois MyDrivers, la mesure du rythme cardiaque s'effectue via le scanner d'empreintes digitales situé sous l'écran, et ce sans ajouter de capteur supplémentaire.

Pour rappel, un bracelet connecté mesure le rythme cardiaque grâce à une technique optique simple appelée la PGG ou photoplethysmographie. Pour résumer, le principe consiste à envoyer de la lumière verte au cœur des capillaires. Selon le niveau de lumière reflétée, le capteur sera en mesure de déterminer l'afflux sanguin et par extension la fréquence cardiaque.

Or, la fonction de mesure du rythme cardiaque du Mi 11 est bien pensée, puisqu'elle se sert de l'écran AMOLED comme source de lumière et du scanner d'empreintes digitales comme réception d'informations. Lorsque l'utilisateur souhaite connaître sa fréquence cardiaque, il lui suffit de poser le doigt sur le capteur.

La lumière de la dalle passe dans le doigt, tandis que le scanner détecte les variations de luminosité. Grâce à l'intégration d'un algorithme dédié, les capteurs mesurent les intervalles de temps entre les différentes variations d'intensité lumineuses. Vous avez votre fréquence cardiaque.

Pour garantir une grande précision des mesures, la dalle du Mi 11 émet de la lumière verte lorsque la fonction est activée. Le sang absorbe particulièrement bien cette lumière et il est donc plus simple pour le capteur optique de détecter les variations lumineuses. Selon les résultats des tests effectués par le laboratoire SGS et relayés par MyDrivers, la différence de performances entre la fonction de mesure du Mi 11 et un oxymètre de pouls professionnel est de 2,11 battements par minute. Dans le cas de la grande majorité des bracelets et montres connectées, cette différence est de 3 battements par minute.

Source : MyDrivers