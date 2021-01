Xiaomi prépare un Mi 11 Lite pas cher sans 5G : voici la fiche technique

Xiaomi travaille sur une troisième déclinaison de son Mi 11 : le Mi 11 Lite. Plus abordable que ses deux frères, le smartphone se distingue par sa technologie de recharge rapide 33W, un SoC Snapdragon 732G, un triple capteur photo et une batterie de 4150 mAh. Cette édition moins chère serait par contre privée de la 5G.

Fin décembre 2020, Xiaomi a levé le voile sur le Xiaomi Mi 11. Le nouveau flagship Xiaomi tire son épingle du jeu grâce à un SoC Snapdragon 888, un écran 120 Hz, une batterie de 4600 mAh avec recharge rapide 55W et un triple capteur photo avec objectif principal de 108 mégapixels.

Pour accompagner ce modèle standard, la marque chinoise développe actuellement une version Pro. Attendu dans le courant du mois de février 2021, le Xiaomi Mi 11 Pro serait équipé d'un système de recharge rapide filaire allant jusqu'à 120W. En parallèle, Xiaomi travaille aussi sur une édition plus abordable du Mi 11.

Snapdragon 732G, 6 Go de RAM, recharge 33W et triple capteur 64 mégapixels

Le smartphone vient d'apparaître dans la base de données de la FCC, un organisme de certification américain, rapportent nos confrères de XDA Developers. Le Mi 11 Lite serait dénué de compatibilité 5G. Selon XDA, il serait donc alimenté par le SoC Snapdragon 732G de Qualcomm. Ce chipset milieu de gamme serait couplé à 6 go de RAM et 64/128 Go de stockage interne. Le choix de ce processeur permet évidement à la marque de contenir le coût de production de son nouveau terminal.

L'autonomie serait confiée à une batterie de 4150 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 33W. Sans surprise, il tourne sous MIUI 12, la dernière version de la surcouche Android de Xiaomi. Côté photo, Xiaomi miserait sur un triple capteur photo composé d'un objectif principal de 64 mégapixels, d'un second module 8 mégapixels et d'un dernier capteur de 5 mégapixels. Sur la face avant, on trouverait un capteur photo pour les selfies de 16 mégapixels.

D'après les informations partagées par XDA, le smartphone serait disponible sur le marché dans le courant du mois de mars 2021. Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que Xiaomi annonce le Mi 11 Lite dans le cadre de conférence de février dédiée au Mi 11 Pro. On vous en dit plus dès que possible.

Source : XDA Developers