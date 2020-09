Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro : une fuite dévoile la fiche technique avant l’heure

Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro continuent de se dévoiler ! Quelques jours avant la conférence de lancement, un informateur a publié la fiche technique complète des deux smartphones. La fuite confirme l'intégration d'un écran 144 Hz LCD, une première sur le marché du mobile.

Ce 27 septembre 2020, Sudhanshu, un leaker indien réputé, a mis en ligne les fiches techniques intégrales du Xiaomi Mi 10T et du Mi 10T Pro sur son compte Twitter. Au vu de la réputation de l'informateur, on vous invite à faire confiance à ses informations. D'ailleurs, il corrobore la plupart des précédentes fuites apparues sur la toile.

Ecran 144 Hz LCD, Snapdragon 865 et batterie 5000 mAh….voici les Xiaomi Mi 10T

Comme prévu, les deux variantes sont recouvertes d'un écran 144 Hz LCD de 6,67 pouces. Comme le montrent les nouveaux rendus publiés par Sudhanshu, Xiaomi opte pour une dalle marquée d'un poinçon. LCD oblige, on notera que la bordure inférieure, le fameux menton, est plutôt épaisse. Cette fois, Xiaomi fait l'impasse sur le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran tactile. La firme chinoise intègre plutôt le capteur biométrique sur la tranche des smartphones.

Les deux modèles sont alimentés par le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM et une imposante batterie de 5000 mAh. L'accumulateur est compatible avec une technologie de charge rapide allant jusqu'à 33W, la recharge par induction et la recharge sans fil inversée.

Les deux variantes se distinguent sur le terrain de la photographie. Le Mi 10T standard est équipé d'un triple capteur photo composé d'un objectif principal de 64 mégapixels, d'un module ultra grand angle de 13 mégapixels et d'un dernier capteur macro de 5 mégapixels. De son côté, le Mi 10T Pro hérite d'un appareil photo composé d'un module principal de 108 mégapixels. Xiaomi dispose tous ces capteurs dans un bloc photo rectangulaire. Dans le poinçon dans la dalle, on trouve le même capteur 20 mégapixels.

Pour mémoire, Xiaomi présentera les Mi 10T et Mi 10T Pro dès le 30 septembre 2020 lors d'une conférence exclusivement en ligne. Que pensez-vous de cette nouvelle gamme ? On attend votre avis dans les commentaires.

Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro Écran 6,67" IPS LCD

Gorilla Glass 5 6,67" IPS LCD

Gorilla Glass 5 Définition FHD+

20:9 ratio

144 Hz FHD+

20:9 ratio

144 Hz Capteur d'empreintes Oui (sur le côté) Oui (sur le côté) SoC Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Mémoire interne 128 Go 128/256 Go microSD Non Non RAM 8 Go 8 Go Appareil photo 64 MP OIS

13 MP Ultra grand angle

5 MP Macro

108 MP OIS

13 MP Ultra grand angle

5 MP Macro

Capteur selfie 20 MP 20 MP OS Android 10 Android 10 Batterie 5000 mAh 5000 mAh Recharge rapide 33W 33W Recharge sans fil Oui Oui Recharge sans fil inversée Oui Oui