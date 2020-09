Mi 10 Ultra : Xiaomi utilise son flagship pour télécommander une voiture de course en 5G

Xiaomi a publié une vidéo sur les réseaux sociaux chinois où le Mi 10 Ultra est utilisé pour télécommander une voiture. Le conducteur était situé à plus de 3000 kilomètres de distance du véhicule. La connexion est effectuée en 5G avec un temps de latence annoncée par la marque de 1 ms.

Le 11 août dernier, Xiaomi a officialisé son dernier flagship, le Mi 10 Ultra. Un lancement entaché par une fuite qui dévoilait, une journée avant, tout ce qu’il y avait à savoir sur le mobile. Le leaker à l’origine de cette fuite risque d’ailleurs une lourde amende d’un million de dollars. Cependant, ce problème de communication n’enlève rien aux qualités du flagship dont la fiche technique est fort alléchante.

Vous y retrouvez un Snapdragon 865 de Qualcomm, jusqu’à 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage maximum, un grand écran AMOLED Full HD de 6,67 pouces (taux de rafraichissement de 120 Hz), un quadruple capteur photo 48+48+12+20 mégapixels, une grande batterie de 4500 mAh et de nombreux services premium (lecteur d’empreintes sous l’écran, charge sans fil, zoom optique 5x, etc.). Le smartphone est évidemment compatible 5G. Il fonctionne avec des réseaux NSA (Non Stand Alone) ou SA (Stand Alone).

Une latence assez faible pour piloter une voiture

Ces derniers sont entièrement conçus pour fonctionner en 5G, contrairement aux réseaux NSA où cohabitent des éléments 5G et 4G. La promesse d’une 5G très rapide avec une latence très faible (moins d’une milliseconde, promesse d’une très haute réactivité) concerne évidemment les réseaux SA. Pour prouver cela, Xiaomi a réalisé un film marketing qui a été diffusé ce week-end sur les réseaux sociaux chinois.

Dans cette séquence, qui dure 140 secondes, vous retrouvez un circuit où sont propulsées deux voitures presque identiques. Le pilote de la première est derrière le volant, normal. Celui de la seconde est à 2000 miles de distance, soit 3200 kilomètres. Le second véhicule a été préparé pour être entièrement téléguidé depuis un smartphone, ici le Mi 10 Ultra. Une caméra située sur le capot permet de retransmettre en direct l’image sur un grand écran. La technologie 5G connecte le pilote et sa voiture.

Tel un conte de fées, l’histoire se termine sur la victoire de la voiture téléguidée. Impossible de distinguer le vrai du faux dans cette séquence, mais nous espérons évidemment que tout n’est pas que de l’image et que la majorité des éléments filmés ici sont vrais. Rappelons, pour nos lecteurs occidentaux, que Xiaomi n’a pas (encore ?) prévu de lancer le Mi 10 Ultra dans nos contrées.

Source : Weibo