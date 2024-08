MG dévoile son tout nouveau SUV électrique, et il pourrait bien vous surprendre

Le constructeur chinois MG finalise le développement d’un SUV électrique, connu sous le nom de MG S5. Aperçu en test sur nos routes, ce modèle devrait bientôt arriver en Europe.

Encore méconnue il y a quelques années, la marque chinoise MG est devenue incontournable sur le marché européen. La MG4, en particulier, séduit toujours plus de conducteurs français. Elle a supplanté la Renault Megane électrique dans le top 10 des voitures électriques les plus vendues de 2023. Depuis l'année dernière, elles s'écoulent comme des petits pains et ont propulsé MG Motor au troisième rang des marques les plus vendues en septembre dans la catégorie des VE pour les particuliers.

Le successeur du ZS EV, le MG S5, a été récemment aperçu en test sur nos routes européennes, ce qui confirme son arrivée imminente chez nous. Ce SUV espère bien surfer sur la vague de succès de la MG4. De récentes photos espions montrent qu’il est bel et bien destiné au marché européen. Les ventes en Chine devraient commencer avant la fin de l'année, avec une possible adaptation de son nom pour l'Europe afin d'éviter les conflits avec Audi.

Le MG S5 se prépare à concurrencer les grandes marques sur les routes européennes

Les premières images du MG S5, dévoilées par le gouvernement chinois, montrent un SUV au design moderne et dynamique. Il arbore une calandre pleine qui rappelle la MG4, des optiques tout en longueur et un bouclier légèrement ouvert pour laisser entrer l’air. Ses dimensions lui permettent de rivaliser avec les Peugeot E-3008 et Renault Scénic E-Tech, avec une longueur de 4,48 mètres, une largeur de 1,85 mètre et une hauteur de 1,62 mètre. La partie arrière présente des feux intégrés dans une large bande lumineuse qui lui donnent une allure contemporaine.

Le MG S5 repose sur la plateforme MSP, partagée avec la MG4 et le roadster Cyberster. Il devrait proposer différentes batteries LFP (lithium-fer-phosphate) de 51 à 77 kWh et offrir une autonomie maximale de 520 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge devrait s’effectuer en environ 30 minutes. La puissance pourrait atteindre les 245 chevaux, voire 429 chevaux pour une éventuelle version XPower. Le prix de ce SUV électrique reste à confirmer, mais il pourrait être plus élevé que celui du ZS EV actuel en raison de la hausse des droits de douane, sauf s’il est assemblé dans la future usine européenne de MG. Les réponses à toutes ces questions devraient être données lors de sa présentation officielle du prévue pour début 2025.

Source : autoweek