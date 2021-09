Un SUV électrique chinois rentre dans le Top 10 des ventes en France

Pour la première fois en France, un SUV électrique de la marque chinoise SAIC Motor est entré dans le Top 10 des ventes de voitures électriques. Le MG ZS EV a été lancé en 2020 et a surtout séduit les consommateurs grâce à son prix attractif situé sous les 30 000 €.

Comme vous le savez, l'industrie automobile a été sévèrement touchée par la pandémie mondiale. Et comme si cela n'avait pas suffit, la pénurie de semi-conducteurs a entravé les capacités de productions de nombreux constructeurs, à l'image de Toyota qui va réduire sa production mondiale de voitures de 40%.

En France, le marché reprend doucement des couleurs avec 88 065 véhicules particuliers immatriculés en août 2021 contre 104 000 à la même période l'année dernière, comme le prouvent les dernières données du cabinet AAA Data. Sans surprise, les ventes de voitures diesel et essence chutent comme jamais (-30,25 % et -48,37 %) tandis que celles des véhicules électriques affichent une santé de fer : + 77,27 % en août avec 9911 unités vendues.

Et bien entendu, le Top 10 des meilleures ventes de voitures électriques dans l'Hexagone n'a pas vraiment bougé. La Tesla Model 3 reste la leader incontestée du marché français et représente à elle seule 25,6% des ventes de voitures électriques. Avec une telle performance, la berline électrique américaine reste toujours devant la Renault Zoé, qui a bien du mal à récupérer son trône. Cependant, il y a toutefois un petit nouveau dans le Top 10 des meilleures ventes.

Un SUV électrique chinois débarque dans le Top 10 des ventes en France

Il s'agit d'un SUV électrique chinois : le MG ZS EV. Ce modèle, lancé en 2020 en France, vient de faire une entrée remarquée dans le Top 10 des ventes d'août 2021 en se hissant directement à la 4e place, avec 659 unités vendues, le plaçant de fait devant la Fiat 500 électrique et la Volkswagen ID.3. Il faut dire que ce SUV a plusieurs arguments à faire valoir, à commencer par son prix de départ : 29 990 € hors bonus écologique dans sa version de base Comfort.

Côté batterie et autonomie, le MG ZS EV embarque une batterie d'une capacité de 44,5 kWh et affiche 263 km d'autonomie en cycle WLTP. Avec une vitesse moyenne de 60 km/h, le constructeur évoque 428 km d'autonomie. De son côté, le moteur électrique délivre une puissance de 105 kW (143 chevaux) et 353 Nm de couple, pour une vitesse de pointe de 140 km/h.

Source : Capital