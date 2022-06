Meta veut révolutionner Facebook en proposant un fil d’actualité inspiré de TikTok

Nos confrères de The Verge ont mis la main sur un document interne de Meta qui détaille le futur de Facebook. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le réseau social va s’inspirer très librement de TikTok, en proposant un fil d’actualité mettant en avant les contenus vidéos tout en accentuant le rôle de l’algorithme pour proposer du nouveau contenu.

2020 : branle-bas de combat chez Facebook. Alors qu’il a explosé auprès du grand public il n’y a quelques mois à peine, TikTok a d’ores et déjà dépassé le réseau social historique en nombre de téléchargements. Meta, qui ne s’appelle pas encore comme cela à l’époque, décide alors de riposter en copiant les meilleures fonctionnalités de son nouveau rival. Les Reels font leur apparition sur Instagram, tandis que Facebook met de plus en plus l’accent sur les Stories.

Mais cela ne suffit pas, et ses utilisateurs les plus jeunes quittent un à un le navire au profit de la concurrence. Aujourd’hui, il est donc temps de passer la seconde. Dans un document interne que s’est procuré The Verge, Meta détaille la révolution que s’apprête à vivre Facebook. Exit les publications provenant des personnes et des pages que l’on suit, place aux recommandations se basant sur l’activité.

Facebook tente le tout pour le tout en se métamorphisant en TikTok

« Le risque pour nous est de ne pas évoluer en en considérant cette forme de communication et de connexion sociale comme n’ayant aucune valeur », argumente Tom Alison, nouveau dirigeant de Facebook, dans le document. Plutôt que d’ignorer ce fait, le réseau social va donc l’accueillir à bras-le-corps. Voici à quoi va ressembler Facebook après la transformation.

Le fil d’actualité sera dominé par un mélange de Stories et de Reels en haut de la page. Ensuite seront affichés les posts provenant du « discovery engine », c’est-à-dire l’algorithme maison de Meta qui s’inspire de celui de TikTok, qui proposera du contenu issu de Facebook et d’Instagram susceptible de plaire à l’utilisateur. L’accent sera mis sur la vidéo, en laissant la priorité à ces publications plutôt qu’aux textes et images.

Autre changement majeur, Messenger va réintégrer l’application, après leur séparation il y a plusieurs années. Tout comme Tiktok et Instagram, un bouton en haut de l’écran permettra de discuter directement avec ses amis, afin d’accentuer l’aspect social de la plateforme. Instagram, de son côté, affiche déjà les prémices de cette métamorphose, avec l’arrivée de plus en plus insistante des propositions de contenus.

