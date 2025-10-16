Meta supprime Messenger sur Windows et sur Mac

Messenger sera seulement disponible sur le web. Meta a décidé d’abandonner les applications de bureau pour Windows et Mac.

Meta annonce discrètement la suppression de l’application de bureau Messenger pour Windows et pour Mac. Dans des pages d’aide dédiées, l’entreprise fait savoir que l’app allait bientôt être abandonnée. Contrairement à d’autres plateformes, qui choisissent de ne plus mettre à jour leur logiciel, mais qui le laissent à disposition des utilisateurs sous sa dernière forme, il ne sera plus du tout possible d’utiliser l’appli de bureau Messenger sur ordinateur une fois le support terminé. “Vous ne pourrez plus vous connecter à cette application et serez automatiquement redirigé vers le site web de Facebook”, apprend-on.

Pour l’instant, on ne sait pas quand l’app Messenger sera supprimée sur Windows et Mac. Meta fait savoir que les utilisateurs recevront une notification dans l’application lorsque le processus d’abandon débutera. À partir de ce moment, vous ne disposerez plus que de 60 jours pour continuer à utiliser l’application Messenger. Une fois ce délai écoulé, il est recommandé de supprimer l’appli Messenger de son appareil, puisqu’elle sera devenue obsolète et inutile.

Les jours de l’application Messenger sont comptés sur Windows et sur Mac

La mise au rebut de l’app desktop de Messenger représente une perte pour ceux qui préfèrent une expérience optimisée pour un usage intensif sur ordinateur plutôt qu’une expérience web classique. Heureusement, Messenger était devenue une application indépendante et va le rester. Il ne sera donc pas obligatoire de passer par Facebook, et donc d’avoir un compte Facebook. Vous pourrez vous connecter via messenger.com pour n’obtenir que la messagerie, sans les fonctionnalités du réseau social.

L’historique des discussions sera enregistré si le stockage sécurisé est activé dans l’app Messenger. Pour ce faire, vous devez configurer un code PIN depuis l’application de bureau, ce qui permettra la synchronisation des conversations avec la version web de Messenger. Voici la procédure à suivre :