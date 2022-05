Meta pourrait lancer un casque de réalité virtuelle Quest Pro à plus de 800 euros

Meta prévoit de lancer cette année un nouveau casque de réalité virtuelle haut de gamme, dont le nom de code est Project Cambria. Avant le lancement, on en sait déjà un peu plus sur sa fiche technique, mais surtout sur son prix.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2022, Mark Zuckerberg, cofondateur et PDG de Meta (anciennement Facebook), a partagé avec les investisseurs de nouvelles informations concernant son prochain casque, dont le lancement est prévu dans le courant de l'année.

Au cours de la réunion, Mark Zuckerberg a confirmé que l'appareil, dont le nom de code est « Project Cambria », est conçu principalement pour des « cas d'utilisation professionnelle », par opposition au Meta Quest de première génération (anciennement Oculus Quest), destiné aux jeux et au divertissement. Project Cambria devrait donc davantage être un Meta Quest Pro qu’un simple successeur au célèbre casque de réalité virtuelle de l’entreprise.

Lire également – Oculus Quest 2 : Facebook rappelle 4 millions d’unités à cause de problèmes d’irritation cutanée

Que sait-on du Meta Quest Pro ?

Le Meta Quest pro serait doté d'un écran haute résolution pour faciliter la lecture des textes. L'idée est de pouvoir envoyer des courriels ou travailler sur un code sans enlever le casque, ce qui, à terme, rendrait inutile l'utilisation d'un écran sur votre bureau. L’objectif de Mark Zuckerberg est clair : « Cambria va remplacer votre ordinateur ».

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment quand pourrait être présenté ce nouveau casque de réalité virtuelle haut de gamme, mais certaines fuites annoncent une sortie aux alentours du mois de septembre. Selon nos confrères de The Information, le casque devrait coûter environ 799 dollars. Il serait donc significativement plus cher que le Meta Quest actuel, qui avait été lancé à 399 dollars, mais qui est aujourd’hui disponible à partir de 299 dollars.

Selon le rapport, le casque aura des spécifications similaires à celles d'un Chromebook, et sera alimenté par le système d'exploitation Meta basé sur Android. On apprend également que Cambria possède des caméras orientées vers l'extérieur, capables de transmettre des couleurs. Cela permettra aux utilisateurs de voir leur environnement en temps réel et au système d'exploitation du casque de mettre en œuvre diverses superpositions virtuelles en fonction de l'application.

Enfin, on sait que les capteurs intégrés seront en mesure de suivre les mouvements des yeux de l'utilisateur et les expressions faciales. Le Cambria sera plus lourd que le Quest 2, car il sera équipé d'une batterie plus importante à l'arrière et conçu pour être plus confortable à porter sur de longues périodes.

Source : The Information