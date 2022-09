Meta Quest Pro : le nouveau casque VR se dévoile en vidéo avant son lancement le 11 octobre 2022

Alors que la neuvième conférence XR Connect de Meta devrait se tenir le mois prochain, le nouveau casque haut de gamme de l’entreprise a déjà été dévoilé en vidéo avant son lancement officiel. Voici à quoi il ressemble.

Le Meta Quest Pro sera donc le prochain casque de réalité virtuelle haut de gamme de l’entreprise de Mark Zuckerberg, comme vient de le dévoiler une vidéo sur Facebook. Il n’est pas rare de voir les prochains appareils de différents fabricants être dévoilés avant leur présentation officielle, mais tous ne font pas l’objet d’un déballage complet en amont du lancement.

Un employé d'hôtel dit avoir trouvé un exemplaire du casque, et ne s’est pas gêné pour ouvrir la boîte de l’appareil avant la conférence de Meta. L’employée, Ramiro Cardenas, a posté plusieurs images du casque VR sur Facebook. La boîte porte la mention « Non destiné à la vente, prototype », et celle-ci confirme que nous avons bien affaire à un Meta Quest Pro avec 256 Go de stockage.

Just in! Meta Quest Pro unboxing video leaked ahead of launch. pic.twitter.com/Mrq7FPhAKk — Nathie (@NathieVR) September 12, 2022

Le Meta Quest Pro sera officiellement présenté le 11 octobre prochain

Dans sa vidéo, Ramiro Cardenas nous donne donc un premier aperçu du contenu de la boîte. Dans celle-ci, on retrouve évidemment le Meta Quest Pro, que l’on connaissait jusqu’à présent sous son nom de code Projet Cambria, ainsi que deux manettes noires avec un nouveau design abandonnant la boucle creuse qui abrite les capteurs pour quelque chose de plus solide.

De son côté, le casque est équipé de trois caméras sur sa face avant, et adopte un design complètement différent du Meta Quest 2 actuel. Selon Ramiro Cardenas, la personne qui a oublié le casque dans sa chambre d’hôtel serait revenue réclamer l’appareil, mais malheureusement pour lui, les images du prototype avaient déjà été postées sur la toile.

Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en savoir davantage, puisque Meta devrait officiellement lever le voile sur l’appareil à l’occasion d’un événement qui se tiendra le 11 octobre prochain. Au niveau du tarif, il faut s’attendre à ce que le Quest Pro soit affiché à plus de 800 euros, bien loin du Quest 2.