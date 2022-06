Meta abandonne son projet de montre connectée façon Apple Watch

Meta vient d'abandonner son projet de montre connectée concurrente de l'Apple Watch. Le groupe californien a décidé d'arrêter les frais malgré le développement d'un prototype doté de deux caméras.

Ces derniers mois, plusieurs fuites ont assuré que Meta (e-Facebook) développait une montre connectée similaire à l'Apple Watch dans le plus grand secret. Initialement attendue d'ici la fin de l'année, la smartwatch sous Android devait permettre d'envoyer des messages sur Facebook Messenger, WhatsApp ou Instagram.

Petite spécificité, la montre connectée embarque deux caméras. Alors que le projet n'a pas été officiellement annoncé, nos confrères de Bloomberg ont publié des photos volées de l'accessoire et des informations sur la fiche technique. Le média précise que le projet a été récemment annulé par Meta.

Meta abandonne sa montre connectée taillée pour le metaverse

Comme le souligne Bloomberg, il s'agit d'un prototype de la montre. Comme le montrent les photos, la caméra est située sous l'écran et l'autre est placée à l'arrière contre le poignet du porteur. Sur la face avant, Meta mise sur un capteur de 5 mégapixels. A l'arrière, il s'agit d'un module de 12 mégapixels.

L'appareil photo arrière est conçu pour enregistrer des clichés rapidement. Pour s'en servir, les utilisateurs doivent détacher le boîtier du bracelet. La montre se transforme alors en minuscule appareil photo. On se demandera pourquoi un utilisateur préfèrera passer son temps à retirer sa montre plutôt que de sortir son smartphone de sa poche.

Ce deuxième capteur a “causé des problèmes avec une autre fonctionnalité destinée à traduire les signaux nerveux du poignet en commandes numériques”. Grâce à cette option, apparemment prioritaire pour Meta, il est possible de contrôler des accessoires intuitivement en agitant la main. “Il s'agit de décoder ces signaux au poignet – les actions que vous avez déjà décidé d'effectuer – et de les traduire en commandes numériques pour votre appareil”, explique Meta dans un billet publié sur son blog quelques mois plus tôt.

Sans surprise, la montre de Meta était taillée pour le metaverse. Elle devait permettre de contrôler des outils destinés à la réalité virtuelle ou augmentée. La smartwatch semble conçue comme le compagnon des futures lunettes connectées dédiées à la réalité augmentée du groupe, dont le lancement n'est pas prévu avant 2024. Les ingénieurs chargés du développement de la montre ont été redirigés vers d'autres projets, dont “plusieurs autres appareils portés au poignet”.

