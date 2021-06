Messenger : une nouvelle fonction vous permet d’envoyer des messages en un éclair

Facebook Messenger continue de se doter de nouvelles fonctionnalités. En plus d'intégrer quatre nouveaux thèmes, on note également l'ajout d'une barre de réponse rapide, pour réagir instantanément aux vidéos et images prévisualisées. Enfin, Facebook donne la possibilité aux utilisateurs de Facebook Pay d'ajouter des QR Code dans Messenger pour envoyer de l'argent.

Malgré la polémique avec la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, les autres services de Facebook se portent toujours comme un charme en France. Pour preuve, Messenger reste la messagerie préférée des Français, avec 79% de parts de marché. Il faut dire que le réseau social n'a cessé de doter son application de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d'envoyer des messages éphémères depuis novembre 2020.

Ce vendredi 11 juin 2021, Facebook propose justement une nouvelle fournée de fonctionnalités inédites. En premier lieu, le réseau social a ajouté quatre nouveaux thèmes de discussion, centrés autour d'Olivia Rodrigo, une jeune chanteuse américaine, du mois de la fierté, de la journée des océans et de Fast & Furious 9. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur l'onglet Informations d'une conversation en cours, situé en haut à droite de votre écran. Cliquez ensuite sur Thème pour choisir l'arrière-plan de votre choix.

Une nouvelle barre de réponse pour réagir instantanément aux vidéos

En outre, Facebook Messenger se dote d'une nouvelle barre de réponse rapide. S'affichant directement sous les vidéos et images prévisualisées, elle permet tout simplement de réagir rapidement au contenu visionné. “Tapez simplement sur la photo ou la vidéo et envoyez une réponse grâce à la barre de réponse rapide en bas de l'écran”, précise le réseau social dans son communiqué officiel. Quant à la dernière fonctionnalité, elle est malheureusement réservée aux utilisateurs américains de Messenger.

Elle permet notamment aux utilisateurs de Facebook Pay, le service de paiement de Facebook, d'intégrer des QR Code et des liens de paiement pour envoyer ou recevoir de l'argent via Messenger. Pour accéder à son QR Code personnel et son lien de paiement, il suffit de se rendre dans les paramètres Messenger et d'appuyer sur Facebook Pay. Il ne reste plus qu'à les partager à vos amis en cas de besoin. Notez que les nouveaux thèmes sont d'ores et déjà disponibles en France, à l'inverse de la barre de réponse rapide. Ce n'est toutefois qu'une question de quelques jours avant de pouvoir en profiter.

Source : Facebook