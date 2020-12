Bons plans Cdiscount : les meilleures offres décembre 2020

Ici nous avons spécialement sélectionné pour vous, les meilleurs bons plans et promos high-tech que propose l’enseigne en ligne Cdiscount.com. Des SSD, aux jeux vidéo en passant par les smartphones ou téléviseurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. C’est parti !

Forfait Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99 €

Cdiscount, propose en ce moment un forfait mobile 30 Go à 2,99 € par mois pendant 12 mois. Pour ce tarif contenu, vous avez : les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, une enveloppe de données mobile de 30 Go en 4G.

Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 10 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Au delà des 12 mois, le tarif du forfait passe à 12,99 €. Étant sans engagement, vous pouvez résilier sans frais supplémentaires pour vous diriger vers une offre plus intéressante. Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous téléphones est facturée 10 euros lors de la commande.

SSD PNY CS900 à partir de 19,99 €

Le SSD PNY CS900 fait en ce moment l’objet d’une belle réduction. Il est en effet possible de se procurer la version 120 Go à 19,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 29,99 € au lieu de 39,99 € et celle de 480 Go à 50,99 € au lieu de 79,99 €. Il sont idéals pour booster le système et les applications de tous les types d’ordinateur et disposent d’une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesse de lecture/écriture séquentielle : jusqu’à 550Mo/s / 515Mo.

Xiaomi Mi TV Stick à 29,99 €

Vous ne disposez pas encore d’une smart TV mais souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités d’un vrai téléviseur connecté ? La Xiaomi Mi TV Stick est un excellente solution pour réaliser votre rêve à moindre coût. Cette clé à peine plus longue que votre pouce apporte Android TV à n’importe quel téléviseur classique disposant d’un port HDMI. Habituellement proposée pour 39,99 €, elle fait l’objet d’une remise de 25 % du coté de chez Cdiscount qui permet ainsi de l’avoir à 29,99 €.

SSD Kingston A400 à partir de 29,99 €

Le SSD Kingston A400 est 10 fois plus rapide qu’un disque dur 7200tr/min et propose une interface SATA Rev 3.0 (6 Gb/s), avec rétrocompatibilité : SATA Rev 2.0 (3 Go/s). Il est proposé à 29,99 € dans sa variante 240 Go et à 53,99 € dans sa variante 480 Go. Il est conçu pour l’utilisation avec des PC de bureau ou portables et non pas dans des environnements de serveurs. Il améliore considérablement la réactivité de votre système actuel en offrant des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 500Mo/s et 320Mo/s.

SSD Crucial BX500 à partir de 31,99 €

Autre SSD en promotion : le BX50 de Crucial qui est disponible à 31,99 € dans sa variante 240 Go et à 50,99 € dans sa variante 480 Go. Le Crucial BX 500 est une excellente alternative au Samsung EVO 860 et au SanDisk Ultra 3D. Ses vitesses séquentielles de lecture et d’écriture maximales sont de 540 et 500 Mo/s, de quoi bénéficier d’un système 3 à 4 fois plus rapide qu’avec un disque dur classique.

Ce SSD utilise une mémoire 3D NAND TLC. Sa une durée de vie est de 120 TBW pour la version 480 Go, ce qui offre une marge d’écriture de 65 Go sur le disque tous les jours pendant 5 ans. Le constructeur offre toutefois une garantie de 3 ans.

Cyberpunk 2077 à 38,99 € (CDAV)

Cdiscount le propose en effet sur les plateformes PS4 et Xbox One au tarif de 58,99 euros avec 20 euros dans la une cagnotte si vous êtes membre du programme Cdiscount à volonté, soit un prix de revient de 38,99 euros. Le jeu Cyberpunk 2077 vous emmène dans la mégalopole la plus dangereuse du futur. Vous incarnez V, un(e) mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité.

Vous aurez la possibilité de personnaliser votre matériel cybernétique, vos compétences et d’explorer une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Chacun de vos choix aura un impact direct sur l’histoire et le monde qui vous entoure.

Clavier Corsair K55RGB + souris Harpoon RGB à 59,99 €

Performances exceptionnelles, rétroéclairage multicolore, le clavier USB Corsair K55 RGB est une référence efficace et pas chère pour les gamers. Il assure une précision remarquable, et notamment lors des frappes simultanées grâce à la technologie anti-ghosting multitouches. Il dispose de 6 touches macros programmables pour effectuer des combos et des remappages, et ce, sans passer par une application.

Le rétroéclairage RGB dynamique à trois zones offre des possibilités de personnalisation quasi infinies. Les touches sont silencieuses et réactives pour un confort optimal sans pour autant sacrifier les performances Enfin, vous disposez d’un repose-poignet amovible et doux conçu en caoutchouc.

La souris Corsair Harpoon RGB quant à elle dispose d’un capteur optique de 6 000 DPI qui offre grand niveau de précision. On y retrouve également six boutons entièrement programmables. C’est une souris à rétro-éclairge RGB qui offre des possibilités de personnalisation quasi illimitées. Enfin, le réglage du DPI à la volée permet d’adapter la sensibilité de la souris selon le contexte.

SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 500 Go à 59,99 €

Le SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 500 Go est à 59,99 €. Concernant les caractéristiques technique du SSD, ce dernier propose des débits de transfert de 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Il est compatible avec les PC équipés d’une baie M.2 2280 tournant sous les systèmes d’exploitations Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10.

Ce périphérique de stockage bénéficie aussi d’une conception de pointe basée sur la technologie flash NAND. De ce fait, il consomme moins d’énergie et peut fonctionner à une température plus basse. Les bruits de fonctionnement sont, d’ailleurs, presque inaudibles. Par ailleurs, votre ordinateur profite d’un démarrage et d’une extinction plus rapides ainsi que d’une réactivité accrue lors des lancements des programmes même les plus lourds.

Pack 3 jeux Nintendo Switch à 74,99 €

Juste avant les fêtes de fin d’année, le site marchand français propose à ses clients de se procurer un lot de 3 jeux sur Nintendo Switch au tarif de 74,99 euros (livraison gratuite à domicile ou en point relais). Les trois jeux en question sont les suivants : Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Bouclier et Astérix & Obélix XXL 2 (en version téléchargement). Pour information, les jeux sont vendus à 94,97 euros si vous faites des achats séparés. En effectuant cet achat groupé, vous réalisez une économie de près de 20 euros.

Trottinette électrique GO RIDE 80PRO Night Edition à 199,99 €

Qui a dit qu’il fallait dépenser un fortune pour s’équiper d’une trottinette électrique ? Le modèle Go Ride 80 Pro Night Edition est affiché sur le site du marchand en ligne Cdiscount à seulement 229,99 €. Plutôt pas mal, surtout quand on sait qu’elle est habituellement vendue pour 349,99 €.

La Go Ride 80 Pro embarque un moteur d’une puissance de 350 W, des pneus de 8 pouces, et offre une autonomie de 25 km. Elle atteint une vitesse maximale de 25k/h et supporte les personnes jusqu’à 100 Kg. Très facile à transporter, puisque elle est pliable, elle affiche 11,5 kg sur la balance. Pour moins de 250 €, elle représente une excellente alternative aux modèles les plus chers.

Galaxy Note 10 Lite à 429 €

Disponible depuis la mi-janvier au prix de 609 €, le Galaxy Note 10 Lite voit son prix passer sous la barre des 430 €. Il est proposé à 429 € seulement chez Cdiscount. A ce tarif, vous profitez d’un Galaxy Note récent avec son stylet S Pen caractéristique, un écran Super AMOLED imposant de 6,7 pouces et des performances confortables assurées par la puce Exynos 9810.

Samsung Galaxy Note 20 à 699 €

Le Samsung Galaxy Note 20 devient plus abordable Il est en effet possible de se le procurer à 699 € du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount; Plutôt pas mal quand on sait qu’il était à la base commercialisé à 909 €. Concernant les caractéristiques du Galaxy Note 20, le smartphone de Samsung est équipé d’un écran 6,7″ Infinity-O AMOLED 19,5:9 (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz) d’un processeur Exynos 990 (7nm), d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go, d’une batterie de 4300 mAh et du système d’exploitation mobile Android 10. La partie photo se compose d’un capteur avant de 10 MP et d’un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP.

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm) à 1399,99 €

Sans doute l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, le LG OLED55CX6 propose une diagonale de 139 cm avec un design superbe. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 troisième génération, il tourne sous l’interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu’une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Le LG OLED 55CX6 passe à 1399 € au lieu de 1699 €.