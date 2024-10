Méfiez-vous de cette arnaque par SMS, elle contient un lien Web dangereux

Une nouvelle campagne d'escroquerie par SMS est visiblement en cours. Le message intègre un lien sur lequel il ne faut surtout pas cliquer, au risque de se faire voler ses informations personnelles par des personnes mal intentionnées.



Des SMS frauduleux, vous en recevez forcément. C'est un fléau avec lequel il composer et qui n'est pas près de s'arrêter s'il l'on en croit le nombre hallucinant de faux messages envoyés en 2023. Parfois ils vous demandent de payer une amende rapidement, parfois d'acheter une vignette Crit'Air sous peine de ne plus pouvoir circuler en voiture. Même si vous n'en avez pas d'ailleurs.

Le texto qui circule en ce moment, et que nous avons reçu à la rédaction, est plus classique. Il s'agit de l'arnaque à la soi-disant livraison d'un colis. Contrairement à d'autres campagnes de smishing où les arnaqueurs se font passer pour des transporteurs existants comme Mondial Relay, ici ils ne s'embarrassent pas d'un tel procédé. Le but est apparemment de viser le plus large possible.

Ce SMS est une arnaque, ne cliquez pas sur le lien qu'il contient

Le message paraît tout à fait légitime au premier coup d'œil : “Bonjour, je n'ai pas pu déposer votre carton dans la boîte aux lettres en raison de sa taille, pour avoir un autre rdv […]”, suivi d'un lien Web.

Ce dernier renvoie à un site frauduleux appelé autre-essai.com. Vous êtes censé y entrer des informations personnelles pour choisir un créneau de livraison. Après validation, elles atterriront bien sûr entre les mains des pirates.

Lire aussi – Attention à cette nouvelle arnaque, elle se trouve dans votre boîte aux lettres

Comme vous pouvez le voir, le numéro de téléphone de l'expéditeur est catégorisé en spam par les systèmes de Google. Ce devrait aussi être le cas sur votre smartphone, mais nous l'avons laissé visible au cas où : 07 59 65 72 87. À l'heure où nous publions cet article, l'URL mentionnée dans le message est toujours active et n'a pas encore été placée en liste noire par le navigateur Chrome. Espérons que cela ne tarde pas.