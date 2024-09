Attention à cette nouvelle arnaque, elle se trouve dans votre boîte aux lettres

Un nouveau type d'escroquerie se répand en France. Il prend une forme originale en laissant de côté les méthodes auxquelles on est habitué. Voici de quoi il s'agit et comment vous en protéger.

Lecteur ou lectrice de ce site, vous êtes habitué à entendre parler d'arnaque plus ou moins sophistiquée, faisant appel aux classiques méthodes de phishing, de smishing ou autre. Chaque fois ou presque, l'idée est de vous pousser à télécharger un logiciel ou une application malveillante, infiltrer votre PC ou smartphone et en soutirer des informations personnelles. Mais il n'est pas nécessaire de posséder des compétences techniques poussées pour lancer une escroquerie. Il est bon de rappeler que d'autres manières de faire existent.

L'une d'elle est en train de se propager en France et elle est assez inhabituelle. Peut-être que vous y avez déjà été confronté lorsque vous êtes allé chercher votre courrier. Il est en effet possible qu'un magnet aux bords bleu, blanc et rouge, parfois simplement noir, se soit glissé au milieu des lettres. C'est lui le coupable. Au premier coup d’œil, il n'y a pas de raison de se méfier. Intitulé “Numéros utiles“, il en liste plusieurs à connaître : les pompiers (18), le SAMU (15), la police (17)… D'autres sont plus suspects en revanche.

Méfiez-vous de cette nouvelle arnaque qui se répand dans les boîtes aux lettres

En plus de ces numéros qu'il faut véritablement connaître, on trouve ceux d'un plombier, d'un serrurier, d'un chauffagiste ou encore d'un dératiseur. Ce n'est pas inutile en soi, sauf que là ils renvoient à des entreprises ou des artisans clairement malhonnêtes. Si vous les appelez, ils se feront une joie de vous harceler voire de vous menacer pour que vous achetiez un produit, ou factureront leurs services à un tarif bien au delà de la norme.

En se mélangeant aux autres numéros, ils essayent de passer pour des services approuvés par les pouvoirs publics, mais il en est rien. Plusieurs communes du Gard ont témoigné de l'essor de cette pratique, et il est possible que d'autres département soient touchés prochainement. La solution pour lutter contre ce genre d'arnaque est très simple : si vous trouvez l'un de ces magnets dans votre boîte aux lettres, jetez-le à la poubelle.

Source : Midi Libre