Non, Mondial Relay ne livre pas à domicile, ce sms est une arnaque

Une nouvelle arnaque par SMS se répand en France, prétendant que votre colis ne peut être livré à cause de sa taille. Les victimes sont invitées à cliquer sur un lien frauduleux pour reprogrammer la livraison afin de récolter des données personnelles et bancaires.

Les arnaques au SMS ne cessent de se diversifier et ciblent des millions de Français chaque année, des milliards de faux messages ont été envoyés l'an dernier. Ils sont souvent bien conçus et parviennent à tromper de nombreuses personnes en se faisant passer pour des grandes entreprises que nous connaissons bien. Récemment, une nouvelle campagne a été signalée.

Un grand nombre de Français ont reçu un SMS affirmant que leur colis ne pouvait pas être livré car il était trop volumineux pour entrer dans leur boîte aux lettres. Le message invite les destinataires à cliquer sur un lien pour reprogrammer la livraison. En réalité, il s'agit d'une arnaque visant à obtenir leurs informations personnelles et bancaires.

Sur le même sujet – Chronopost : attention à ce faux SMS de livraison de colis, c’est une arnaque

Ce sms qui dit que le colis est trop gros est une arnaque

Le schéma de cette arnaque est toujours le même : la victime reçoit un SMS prétendant venir d'un livreur, expliquant que le colis ne peut pas être déposé et demandant de choisir un nouveau créneau via un lien fourni. Ce lien redirige bien sûr vers un faux site qui est le plus souvent déguisé en site de Mondial Relay, où les victimes sont invitées à entrer leurs coordonnées personnelles et à payer une petite somme pour une nouvelle livraison. Une fois ces informations saisies, les escrocs ont accès à leurs données bancaires.

Ce type d'escroquerie est particulièrement efficace car il joue sur l'attente des destinataires de colis. De plus, les messages sont rédigés de manière convaincante et envoyés depuis des numéros mobiles, ce qui les rend crédibles. Mondial Relay a confirmé que ses services ne livrent jamais à domicile, sauf à l'étranger. Cette arnaque touche particulièrement les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, qui peuvent ne pas se méfier de ce type de fraude. Il est important de rappeler de ne jamais cliquer sur des liens suspects et de vérifier toujours l'authenticité des messages reçus. En cas de doute, contacter directement l'entreprise de livraison est la meilleure précaution à prendre pour éviter de tomber dans le piège.

Source : cybermalveillance