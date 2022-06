MediaTek lance le SoC Dimensity 9000+ pour écraser le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm

MediaTek vient d’annoncer une version encore plus puissante de son SoC phare de 2022, le Dimensity 9000. Baptisé Dimensity 9000+, cette version pousse la fréquence des cœurs encore plus loin.

Après l’introduction du MediaTek Dimensity 9000 gravé en 4 nm en début d’année qui laissait le Snapdragon 8 Gen 1 dans le rétroviseur en termes de performances, Qualcomm a finalement répliqué il y a quelques semaines avec son nouveau Snapdragon 8+ Gen 1. Contrairement à la génération précédente produite par Samsung, la puce est désormais également gravée par TSMC et entend bien corriger les défauts de son prédécesseur.

Pour ne pas laisser le champ libre à Qualcomm, MediaTek vient finalement de répliquer en présentant un nouveau SoC Dimensity 9000+, une version encore plus rapide. En effet, l’augmentation des fréquences et le processeur graphique ARM Mali-G710 MC10 intégré dans le nouveau chipset permettent d'obtenir une augmentation de plus de 5 % des performances du CPU et de plus de 10 % des performances du GPU, selon les informations de MediaTek.

Lire également : AnTuTu annonce le top 10 des smartphones Android les plus puissants de mai 2022

Le Dimensity 9000+ s’annonce plus puissant que le Snapdragon 8+ Gen 1

L'une des principales différences entre le Dimensity 9000 et cette nouvelle puce est l'augmentation de la puissance du CPU. Le cœur principal Cortex X2 est cadencé un peu plus haut à 3,2 GHz, contre 3,05 GHz sur le Dimensity 9000 standard. Il est accompagné de trois cœurs Cortex-A710 cadencés à 2,85 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 cadencés à 1,8 GHz. Le GPU Mali-G710 MC10 peut piloter des écrans Full HD+ à 180 Hz et des écrans QHD+ à 144Hz.

Comme son prédécesseur, le Dimensity 9000+ prend en charge la mémoire LPDDR5X jusqu’à 7500 Mbps. On retrouve également un modem 5G M80 intégré. La nouvelle plateforme est conforme à la norme 3GPP R16 5G de nouvelle génération et prend en charge le réseau 5G pleine bande Sub-6GHz. Le Dimensity 9000+ sera également doté d'un support 5G/4G Dual SIM Dual Active, permettant aux utilisateurs d'utiliser deux réseaux à la fois. La puce prend aussi en charge la nouvelle norme Bluetooth 5.3, le WiFi 6E et de la dernière norme GNSS.

De plus, le Dimensity 9000+ utilise le processeur d'image MediaTek Imagiq 790. Il peut prendre en charge des capteurs jusqu'à 320 mégapixels et l'enregistrement vidéo HDR 18 bits simultané sur trois caméras. L’ISP de 9Gpixels/s prend en charge la 4K avec HDR et la réduction du bruit, et aide également à la photographie en basse lumière. On s’attend que la puce arrive dans de nombreux smartphones haut de gamme d’ici la fin de l’année 2022.