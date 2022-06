AnTuTu annonce le top 10 des smartphones Android les plus puissants de mai 2022

AnTuTu vient d'annoncer le top 10 des smartphones Android les plus puissant de mai 2022. Sur le haut de gamme, c'est à nouveau un téléphone de Xiaomi qui prend la tête de la course. Découvrez tous les tops mis en ligne par AnTuTu.

Réglé comme une horloge, AnTuTu vient de mettre en ligne les classements des smartphones Android les plus puissants du mois de mai 2022. Comme c'est le cas depuis le mois dernier, la plateforme dévoile trois classements différents : un top consacré aux téléphones haut de gamme, un top pour les milieu de gamme et une toute nouvelle catégorie dédiée aux flagships haut de gamme à petit prix.

Sur le haut de gamme, c'est une nouvelle fois le Black Shark 5 Pro de Xiaomi qui s'impose en tête. Le smartphone pour gamers est arrivé sur le dessus du classement en avril dernier. Les performances sont assurées par le SoC Snapdragon 8 Gen 1 couplé à un total de 16 Go de RAM.

Voici les classements AnTuTu de mai 2022

En deuxième position, on trouve Red Magic 7 Pro de Nubia, qui s'est longtemps installé à la première place. Il est suivi par le Lenovo Y90, le Vivo X80, l'IQOO 9/9 Pro et trois modèles de la gamme X80. Comme souvent, le classement est largement dominé par les smartphones armés d'un SoC Qualcomm. On remarque cependant deux références équipées d'un chipset Mediatek, le Dimensity 9000.

Passons au classement des flagships Android haut de gamme à prix abordable. Ces terminaux proposent généralement d'excellentes performances et un rapport qualité prix de haut vol. En tête de liste, on trouve le VIVO S15 Pro, un smartphone alimenté par le Dimensity 8100 de Mediatek.

On remarquera que ce classement est essentiellement composé de téléphones avec un SoC Mediatek. Seules deux références, le Vivo S15 et l'IQOO Néo 6 SE, héritent d'une puce Qualcomm. Il s'agit d'une puce Snadragon 870.

Enfin, le classement des smartphones Android milieu de gamme est dominé par un autre smartphone IQOO, l' iQOO Z5, qui est équipé par le Snapdragon 778G de Qualcomm. Le Xiaomi Civi 1S et le Honor 60 Pro se classent respectivement deuxième et troisième. Là encore, l'omniprésence des puces Qualcomm est flagrante.