Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Samsung DeX sur Windows

L'application Samsung DeX ne va bientôt plus être supportée sur Windows. Samsung recommande de la remplacer par Phone Link, qui n'offre pas vraiment les mêmes prestations.

Samsung abandonne son application DeX sur Windows. Avec la mise à jour vers One UI 7, la prochaine grande version de sa surcouche mobile basée sur Android 15, le constructeur arrêtera la prise en charge de ce service sur les PC tournant sous le système d'exploitation de Microsoft.

Samsung DeX permet d'utiliser l'environnement de bureau DeX sur un écran externe à partir de son smartphone Galaxy compatible. Cette fonction est très utile pour travailler ou naviguer plus confortablement sur un moniteur ou sur un téléviseur en utilisant son mobile comme unité centrale. Elle est par contre loin d'être indispensable sur un ordinateur qui profite déjà de Windows, étant donné que l'utilisateur a déjà accès à une expérience de bureau.

Samsung DeX sur Windows, c'est fini, Phone Link prend sa place

C'est sans doute pourquoi Samsung a décidé de mettre fin au support de cette application sur Windows, qui n'était sans doute pas très populaire. Le fabricant précise que Samsung DeX peut être remplacé par l'application Phone Link pour connecter son smartphone à son PC. Phone Link fonctionne très bien, mais la proposition est très différente de ce qu'offrait Samsung DeX, qui n'aura pas vraiment de remplaçant reproduisant exactement ce dont il était capable.

Samsung et Microsoft ont collaboré sur le développement de Phone Link. À plusieurs reprises, les smartphones Galaxy ont même bénéficié d'une exclusivité temporaire sur certaines nouvelles fonctionnalités. Cette plateforme permet de recevoir et de répondre à ses appels et messages depuis son PC, ainsi que d'accéder à ses notifications, de contrôler son mobile et d'ouvrir les applications et les jeux, pilotables avec la souris pour imiter les commandes de l'écran tactile. Il n'y a par contre pas de véritable interface de bureau optimisée comme sur DeX.

Samsung DeX n'est pas mort pour autant, il disparaît simplement de l'écosystème Windows. Il est toujours possible de connecter son smartphone avec ou sans fil à un autre écran pour accéder à l'expérience DeX.

Source : Windows Central