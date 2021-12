Canal+ lance Grand Écran, une nouvelle chaîne dédiée au cinéma

Canal+ vient enfin de trouver un accord avec les représentants du cinéma français. En parallèle, le PDG de la chaîne Maxime Saada vient d'annoncer le lancement de Canal+ Grand Écran, une toute nouvelle chaîne dédiée au 7e art et accessible à tous les abonnés.

Comme vous le savez peut-être, Canal+ et le cinéma français ont enfin enterré la hache de guerre. La chaîne cryptée et les représentants du 7e art hexagonal ont trouvé un accord qui permet à la chaîne de rester le principal financeur et diffuseur des productions françaises. En l'occurrence, le groupe Canal+ mettra sur la table chaque année près de 200 millions d'euros de subventions, et ce sur trois ans. Notez qu'il s'agira d'un montant forfaitaire, en d'autres termes, cette somme sera assurée au cinéma français. De quoi offrir une meilleure prévisibilité aux studios.

“Si l'on ajoute nos investissements dans la production via StudioCanal et les taxes que nous versons au CNC, c'est même 500 millions d'euros au total que nous investissons dans le cinéma français et européen chaque année”, assure le PDG de Canal+ Maxime Saada dans les colonnes des Échos.

Canal+ va lancer Canal+ Grand Écran, une chaîne 100% ciné

Et justement, lors de cet entretien accordé au journal, le président du directoire de Canal+ a annoncé le lancement prochain d'une nouvelle chaîne dédiée à 100% au cinéma : Canal+ Grand Écran. D'après ses dires, cette chaîne sera incluse dans tous les bouquets proposés par Canal+. “Canal+ Grand Écran sera une chaîne dédiée aux films dont on pense qu'il faut les avoir vus dans une vie. Les équipes cinéma de Canal+ iront chercher les meilleurs films du monde, ceux qui nous ont le plus touchés, pour qu'ils soient partagés avec le plus grand nombre. Ce sera une chaîne linéaire et délinéarisée (ndrl : les contenus seront disponibles également en replay en d'autres termes) qui sera proposée avec Canal+ dès le premier niveau d'abonnement”, explique le grand patron.

Autre point, Maxime Saada est également revenu sur les menaces émises par Canal+ de scinder ses offres sports, séries et cinéma en plusieurs chaînes et d'abandonner son statut de chaîne généraliste. Le responsable se veut rassurant et précise que l'accord récemment signé permet justement de “pérenniser ce modèle généraliste, tout comme nos Créations originales, ainsi que les signatures récents de la Formule 1 jusqu'en 2024, de la Premier League jusqu'en 2025, du Top 14 jusqu'en 2027 et du MotoGP jusqu'en 2029″.

