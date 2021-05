Mass Effect Legendary Edition : le nouveau patch corrige les crash sur Xbox Series X

Mass Effect Legendary Edition vient de recevoir un nouveau patch. Disponible sur toutes les plateformes, il corrige de nombreux bugs à commencer par un problème provoquant le crash du jeu lors de l'utilisation d'un casque audio sur Xbox Series X.

Les fans de la saga de Bioware et les néophytes peuvent découvrir les trois premiers épisodes de la saga Mass Effect depuis le 14 mai 2021, grâce à la compilation Mass Effect Legendary Edition. Dans notre test complet, nous avons d'ailleurs salué le travail effectué par les équipes de Bioware, qui sont parvenues à redonner une seconde jeunesse à cette saga mythique du RPG lancée en 2007.

Disponible à la fois sur PC, PS4 et PS5, Xbox One, Xbox Series X et Series S, le jeu abrite malheureusement son lot de bugs, certains étant d'ailleurs propres à certaines plateformes. En effet, un bug provoque le crash du launcher du jeu lorsque les joueurs utilisent un casque gaming sur Xbox Series X.

Voilà l'une des raisons pour lesquelles Bioware a décidé de déployer un nouveau correctif pour Mass Effect Legendary Edition. Le patch 1.02 revient notamment sur le rendu graphique global des trois titres, avec des améliorations à noter du côté des éclairages, des effets spéciaux, des shaders, de la stabilité et des performances du jeu. Notez que le patch pèse entre 7 et 18 Go selon la plateforme. Retrouvez ci-dessous l'intégralité des correctifs apportés.

Liste complète des ajouts du patch 1.02

Général

Correction du problème où le launcher plantait ou ne répondait sur Xbox Series X lors de l'utilisation d'un casque sans fil

Notez que ce problème peut toujours arriver si vous activez ou désactivez un casque dans le launcher. Un futur patch viendra corriger ce bug

Shaders d'ris améliorés pour une meilleure interaction avec la lumière et l'occlusion ambiante

Calibrations mineurs, corrections et améliorations de la stabilité

Mass Effect

Textures de terrain améliorées

Correction d'un problème où les éliminations n'étaient pas comptées dans la progression des succès/trophées

Mass Effect et Mass Effect 2

Correction d'un problème où le code de création de personnage n'affichait parfois pas dans le menu de l'équipe

Améliorations des cinématiques pré-calculées pour réduire les artefacts occasionnels

Mass Effect 2

Améliorations des éclairages et des ombres dans certains cinématiques

Améliorations mineures du visuel, du rendu et des effets visuels à certains endroits

Résolution de problèmes de texte mineurs avec les succès

Mass Effect 3

Correction d'un problème où les éliminations n'étaient pas comptées dans la progression des succès/trophées

Source : EA