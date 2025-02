Marvel va faire revenir Moon Knight, mais pas de la manière à laquelle on s’attend

Le superhéros Moon Knight, qui a eu droit à sa série en 2022, n'est pas mort. Marvel compte bien le remettre sur le devant de la scène, sauf que ce ne sera pas sous la forme que les fans espèrent.

L'écurie Marvel est vaste. Si tout le monde ou presque connaît Iron Man, Thor, Hulk, Captain America ou encore Docteur Strange, il existe bien d'autres superhéros dont certains ont eu droit à leur propre série. L'idée étant souvent de pouvoir par la suite incorporer le personnage dans le Marvel Cinematic Universe. En 2022, Moon Knight est diffusé sur Disney+. Oscar Isaac prête ses traits au justicier tout de blanc vêtu et le résultat est plutôt convaincant.

Pourtant, Moon Knight a depuis sombré dans l'oubli. Mis à part sa voix lors de la saison 3 de la série d'animation What If…?, on n'en entend plus parler. Pendant un temps, les fans pensent qu'une saison 2 est en préparation, mais non. Il faut attendre 2025 pour aborder de nouveau la question du retour d'Oscar Isaac dans le MCU et c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

Moon Knight va revenir dans le Marvel Cinematic Universe

Lors d'une interview, Brad Winderbaum, à la tête de Marvel Television, rassure les fans tout en précisant un point important : “[…] Je pense que Moon Knight est arrivé dans une vague d'émissions établissant des personnages qui seraient liés à l'avenir. Et en allant de l'avant, nos priorités ont changé. Nous créons des séries qui peuvent exister en tant que sorties annuelles, plus comme la télévision. J'adorerais voir une saison 2 de Moon Knight, mais il y a des projets pour Moon Knight à l'avenir“.

Le superhéros sera donc bien de retour, sauf que ce ne sera pas dans une saison 2 de la série Moon Knight. C'est donc une nouvelle douce-amère pour les fans qui espéraient que la suite des aventures du personnage serait centrée sur lui. Il sera probablement intégré en tant que personnage secondaire dans une autre série Marvel, ou bien dans l'un des films à venir, Avengers : Secret Wars en tête. En théorie, n'importe qui peut avoir droit à un rôle dans l'équipe, que ce soit en tant que membre officiel ou en soutien.

