Marre du son qui coupe sur votre casque audio sans fil ? Des smartphones avec 10 km de portée arrivent

Vous en avez assez de devoir garder votre smartphone sur vous pour garder le son en Bluetooth ? MediaTek vient de lancer une puce qui promet de vous libérer… même à 10 km.

La connexion sans fil qui coupe dès qu’on s’éloigne de trois mètres, c’est bientôt de l’histoire ancienne. MediaTek présente sa puce Dimensity 9400 Plus, capable de maintenir une liaison Bluetooth jusqu’à 10 km. Une prouesse technique qui pourrait transformer l’usage des écouteurs, enceintes connectées… ou même des objets domotiques.

Cette mise à jour du flagship de MediaTek, qui succède au Dimensity 9400 classique, apporte aussi des améliorations côté processeur et IA. Les premiers smartphones équipés devraient arriver d’ici fin juillet, avec des marques comme vivo, OPPO ou OnePlus en tête de pont. Reste à voir comment ils exploiteront cette portée XXL.

CPU, batterie et satellites : les petits plus de la puce 9400 Plus

La précédente puce Dimensity 9400, dévoilée à la fin de l’année précédente en même temps que le Snapdragon 8 Elite, avait déjà pulvérisé les records de performance. Et ce nouveau modèle devrait aller encore plus loin. En effet, la version « Plus » gagne 100 MHz sur son cœur principal (3,73 GHz), pour un boost minimal en performances. L’IA, en revanche, profite d’une optimisation nommée Speculative Decoding Plus, accélérant de 20 % les tâches des modèles linguistiques. Pratique pour les assistants vocaux ou la traduction instantanée.

Autre atout : la gestion de batteries basse tension. Les fabricants pourront soit augmenter l’autonomie, soit réduire la taille des appareils. La puce intègre aussi un meilleur support des satellites BeiDou, avec un temps de localisation divisé par trois.

Côté gaming, MediaTek reste compétitif face au Snapdragon 8 Elite, notamment sur les performances graphiques prolongées. La puce garde par ailleurs ses fonctions photo améliorées par IA, comme le zoom haute qualité ou la réduction de bruit en temps réel.

Les utilisateurs devront patienter jusqu’à fin 2024 pour toucher ces smartphones. En attendant, il faudra encore se contenter des prouesses actuelles du Bluetooth, c’est-à-dire oublier le projet d’aller courir autour de chez vous sans votre smartphone.