Marre des photos retouchées à l’IA ? Cette application Android est faite pour vous

Une application photo jusque là exclusive aux iPhone débarque sur Android. Elle propose de capturer des clichés naturels, sans que le smartphone fasse la moindre retouche à l'aide de l'IA ou autres.

On peut dire ce que l'on veut sur l'intelligence artificielle, mais pas nier qu'elle a grandement facilité la retouche photo sur smartphone. La lumière est un peu faible ? Aucun problème. Une personne passe en arrière-plan ? Un coup de gomme magique et on n'en parle plus. Et ce ne sont que deux exemples parmi bien d'autres : améliorer le grain de la peau, ajouter des objets… Tout est possible ou presque.

Évidemment, le résultat final peut vite sembler artificiel. Même en désactivant manuellement un maximum options de retouche, l'application caméra de votre smartphone va tout de même opérer quelques changements subtils. Pour l'immense majorité des utilisateurs, ce n'est pas un problème. Au contraire, on est généralement content de voir sur l'écran que notre teint n'est pas si blafard que ça. Mais pour les autres, il y a une application Android parfaite.

Cette application Android prend des photos sans aucune retouche

Après quelques mois d'exclusivité iOS et une phase de bêta fermée sur Android, l'appli Zerocam débarque sur le Play Store. Sa description annonce la couleur : “Dites adieu au post-traitement artificiel […]. Avec Zerocam, il n'y a pas d'aspect plat trop net, de type HDR. Nous prenons des photos en RAW et traitons vos photos pour supprimer tous les effets artificiels, offrant ainsi des images douces et agréables à regarder“.

Passons sur le fait qu'il y a tout de même un traitement pour supprimer les traitements. L'interface est minimaliste à l'extrême. Elle comporte le cadre et un bouton pour prendre la photo. Le résultat est en effet bien plus réaliste, mais gardez en tête que vous ne pouvez même pas accéder aux différents capteurs de votre mobile. L'image finale sera donc plus “serrée” que ce que vous voyez avant la prise de vue. L'appli Zerocam est gratuite avec une limite de 5 photos par jour. Pour passer à l'illimité, il faudra payer soit 1,19 € par mois, soit 10,99 € à l'année.