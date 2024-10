Marre de fouiller dans les Paramètres de votre smartphone ? Samsung veut vous l’éviter grâce à l’IA

Samsung veut utiliser l'IA pour paramétrer votre smartphone à votre place, représentant un gain de temps conséquent pour les utilisateurs qui n'aiment pas personnaliser eux-mêmes leur expérience.

Si quelques utilisateurs, dont certains de nos lecteurs, aiment bidouiller et fouiller les profondeurs des possibilités offertes par leur smartphone, ces pratiques sont loin d'être les plus courantes. La plupart des possesseurs de mobile n'aiment pas prendre du temps à comprendre les diverses options qui s'offrent à eux et à personnaliser son expérience. Partant de ce constat, Samsung souhaiterait mâcher le travail à ses clients et leur éviter de se rendre dans les Paramètres de leur appareil Galaxy pour profiter d'une expérience à leur convenance.

Pour ce faire, Samsung aurait recours à l'IA, rapporte la publication sud-coréenne ETnews. Le constructeur serait en train de mettre au point une fonction de prédiction, qui serait capable d'anticiper les préférences de l'utilisateur pour de nombreux aspects de l'utilisation de leur smartphone, allant du choix du clavier à des options relatives à l'appareil photo. On ne sait par contre pas comment l'IA va déterminer nos paramètres favoris. En se basant sur nos habitudes ? Après avoir répondu à un questionnaire ?

Les paramètres IA dès One UI 7 ?

Cette technologie fonctionnerait aussi bien pour des options générales du smartphone dissimulées dans des sous-menus que pour des paramètres liés à une seule application. Samsung a déjà tenté de simplifier le paramétrage de ses mobiles, par le biais de son assistant vocal Bixby. Mais cette nouvelle fonctionnalité serait bien plus pratique pour l'utilisateur.

Samsung est un des pionniers de l'IA sur smartphone. Il s'agit de la première marque à avoir suivi les pas de Google en la matière avec Galaxy AI, qui fut d'ailleurs la principale nouveauté mise en avant sur les Galaxy S24. On retrouve des fonctions comme Circle To Search (Entourer pour chercher), et de nombreuses autres d'IA générative pour créer, modifier, résumer ou traduire des contenus. Ici, l'IA serait au service de l'optimisation du système et du confort de l'utilisateur.

Il n'est pas précisé quand cette nouvelle fonction basée sur l'IA sera prête. Samsung travaille au développement de One UI 7, sa surcouche basée sur Android 15, qui devrait arriver début 2025.

