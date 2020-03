Mario Kart Tour : le mode multijoueur sera disponible le 9 mars 2020 sur Android et iOS

Mario Kart Tour proposera un mode multijoueur accessible à tous dès le 9 mars 2020. En beta ouverte depuis plusieurs semaines, ce mode ultra attendu s’apprête enfin à débarquer sur Android et iOS. Finalement, l’accès au mode sera entièrement gratuit. Certaines courses, offrant le plus de récompenses, seront néanmoins réservées aux abonnés du Pass Or à 5,49€/mois. On fait le point.

« Affrontez des joueurs du monde entier pour augmenter votre note selon des règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses dorées » tease le compte officiel de Mario Kart Tour sur Twitter. Ce mode multijoueur, en beta ouverte depuis fin janvier, sera disponible pour tous les joueurs à partir du lundi 9 mars 2020 à 4h du matin (heure française). Le mode proposera trois différentes façons de jouer :

Lire également : Mario Kart Tour est le plus gros succès de Nintendo sur mobile !

Nintendo a finalement décidé d’offrir gratuitement l’accès au mode multijoueurs de Mario Kart Tour. La première beta, déployée en décembre 2019, était en effet réservée aux abonnés du Pass Or, une offre à 5,49€/mois qui permet de profiter d’une poignée d’avantages, l’accès aux courses 200cc ainsi que des karts, des personnages et des badges exclusifs. Finalement, seules les courses dorées sont payantes. Que pensez-vous du mode et de l’abonnement payant proposé par Nintendo ? On attend votre avis dans les commentaires.

Race against players worldwide to raise your grade under rules that change daily in Standard Races and Gold Races. When racing friends or others nearby, Rooms let you pick speed, item slot number, and more. Play your way when #MarioKartTour multiplayer launches Mar. 8, 8 PM PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020