Mario Kart 9 est en cours de développement, Nintendo veut renouveler la formule

Selon l’analyste Serkan Totok, Nintendo serait actuellement en train de travailler sur Mario Kart 9. Plus qu’une simple suite, la firme nippone préparerait une grosse surprise aux joueurs en optant pour une « nouvelle approche ». On n’en sait pas plus pour le moment.

C’est en 2014 que Mario Kart 8 sort sur la Wii U. Le jeu est désormais considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs opus de la saga, fortement aidé il faut le dire par sa réédition sur Switch lors de la sortie de cette dernière. Aujourd’hui encore, le jeu est régulièrement dans le classement des meilleures ventes sur la console. La saga est ainsi l’une des plus populaires du jeu vidéo, ce qui s’est notamment confirmé par le succès phénoménal de Mario Kart Tour, qui dépasse aujourd’hui les 200 millions de téléchargements, ce qui en fait le jeu le plus téléchargé de la firme sur smartphone.

C’est dire si l’attente autour Mario Kart 9 est grande. Pourtant, Nintendo se montre bien avare en informations à son sujet. C’est finalement Serkan Totok, analyste chez Kantan Games, qui a vendu la mèche. Selon lui, un nouvel opus serait en cours de développement dans les studios de l’entreprise. Une nouvelle qui a déjà de quoi ravir les plus impatients, mais qui s’accompagne en plus d’une petite surprise. Toujours selon Serkan Totok, ce nouveau Mario Kart sera différent de ces prédécesseurs.

Mario Kart 9 va amener un vent d’air frais dans la série

Depuis ses débuts, la formule de Mario Kart n’a finalement que très peu évolué. Les joueurs ont certes pu découvrir de nouveaux circuits, de nouveaux véhicules et même de nouveaux accessoires mais le principe reste le même : franchir la ligne d’arrivée en premier en dégommant ses adversaires au passage. Si c’est précisément cette formule qui a fait le succès de la saga, Nintendo souhaiterait revoir les bases en apportant « un nouveau twist ». Malheureusement, Serkan Totok ne donne pas plus de précisions.

Sur le même sujet : Mario Kart Live — Nintendo se met à la réalité augmentée et invite la course dans votre salon

Les paris sont donc ouverts. Il est assez probable que Nintendo se contente d’ajouter de nouvelles fonctionnalités plutôt que de revoir entièrement une recette qui a fait ses preuves. Mais, après 20 ans existence, on ne dirait pas non à un peu de renouveau. Il va falloir se montrer patient pour savoir ce que la firme nous réserve, car aucune date de sortie n’a été pour l’heure évoquée.

Source : gamesindustry.biz