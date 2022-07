Malware Android : ces fausses applications comptent 10 millions de téléchargements, désinstallez-les tout de suite !

L’éditeur d’antivirus Dr. Web a déniché une nouvelle liste de malwares déguisés en applications Android. La plupart d’entre elles ont désormais été retirées du Play Store, après tout de même avoir cumulé 10 millions de téléchargements. Si vous avez installé l’une des applications citées dans cet article, on vous recommande fortement de la supprimer sans attendre.

Malgré ses filets de sécurité de plus en plus efficace, il n’est pas rare que Google laisse des malwares infiltrer le Play Store. Le plus embêtant, c’est quand ces derniers restent parfois jusqu’à plusieurs sur la plateforme. En effet, il arrive régulièrement qu’une application camouflant en réalité un malware comptabilise plusieurs milliers, voire millions de téléchargements, et ce malgré les commentaires et notes négatifs laissés par les victimes.

Régulièrement, les experts en cybersécurité fournissent ainsi des listes de ces fausses applications à éviter à tout prix, et celle d’aujourd’hui nous vient de l’éditeur d’antivirus Dr. Web. Une jolie fournée qui plus est, puisque ces applications du jour cumulent pas moins de 10 millions de téléchargements. On trouve de tout dans le lot : des applications de photomontage, des claviers, des fonds d’écrans personnalisables, etc.

Supprimez tout de suite ces applications Android dangereuses

Si la plupart d’entre elles proposent bel et bien les fonctionnalités promises, ces dernières ne sont qu’un prétexte pour installer un malware sur le smartphone de la victime. Certaines renferment par exemple Joker, un redoutable malware qui rôde sur les smartphones Android depuis 2019 capable de faire souscrire sa victime à des abonnements premium. D’autres encore permettent aux pirates de récupérer les identifiants des réseaux sociaux des leurs cibles.

Pour rester incognito, ces applications se cachent sous un autre nom et une autre icône une fois installées, imitant ainsi des fonctionnalités système du smartphone. Elles demandent ensuite l’autorisation de tourner en arrière-plan pour continuer à scanner l’appareil. Alerté, Google a retiré la majorité de ces malwares du Play Store. Cependant, trois d’entre eux sont encore disponibles à l’heure où sont écrites ces lignes. Voici la liste complète des applications à désinstaller :